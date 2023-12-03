Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde keyfinizi yerine getirecek haberleri de alacaksınız.

İlk etapta tatmin edici bir sonuçla karşılaşmasanız bile ilerleyen günlerde sonuçlar çoğalacak.

BOĞA

Çalışmalarınızda vizyonunuzu ortaya koyarak dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz. Kariyer konusunda oldukça başarılı olduğunuz bir dönemdesiniz.

İKİZLER

Yaptığınız atılımlar bugün sonuç vermese bile ilerleyen günlerde verecektir o yüzden hemen duygusal bir şekilde yapmak istediklerinizden vazgeçmemelisiniz.

YENGEÇ

Bir işe başlamalı, olumlu bir sonucu görmek için istikrarlı sürdürmenizde fayda var. Aşk konusunda şanslı bir gündesiniz.

Sağlığınız oldukça iyi.

ASLAN

Bu aralar kendinizi strese sokmak yerine manevi yönünüzü yükseltin. Ufak aksaklıkların bile bazen hayrınıza olabileceğini keşfedebileceksiniz.

BAŞAK

Kariyerli olmak isterken kimsenin haksızlığa uğramasına sebep olmamalısınız.

Zaten hakka önem verdiğiniz için böyle bir sonucu isteyerek hayatınıza çekmezsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde mesleki konularda olumsuz gelişen durumlarda hala bir şeylere sahip olduğunuzu hatırlamalı yeni olana yönelmeye çalışmalısınız.

AKREP

Aşk hayatınızda partnerinizin isteklerine uyum sağlayabileceğinize inandığınız bir gündesiniz. Kendinizle alakalı memnun olduğunuz yönleri ortaya koyabilirsiniz.

YAY

Maddi konularda hırslarınızın sizin önünüze geçmemesi gereken bir gündesiniz.

Para istiyor olsanız da etik değerleri de göz önünde bulundurmalısınız.

OĞLAK

Bugünlerde sosyal olarak kendinizi iyi ifade edebilme becerileriniz gelişeceği için esprili ve keyifli hallerinizle karşı cinsin dikkatini kolayca çekebilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde değer verdiğiniz bir şeyleri kaybetseniz de kaybettiklerinizden çok kazandıklarınıza ve kazanabileceklerinize odaklanmanızda fayda var.

BALIK

Bu aralar maddiyatınızı yönetmek için çaba göstermeniz gerekebilir. Bugünlerde maddi anlamda isteklerinizi tam olarak elde edemiyor olabilirsiniz.