Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Zamanınızın çoğunu eğitim ve bilgi içerikli konular ile geçirebilirsiniz.

Dönüşüme açık olabilirsiniz.

Çevrenize daha fazla ilgi göstermeye çalışmalısınız.

BOĞA

İnsanlara çok şans veriyor olsanız da bir yerden sonra kimseyi görmek istemeyebiliyorsunuz.

Duygusal tarafınızdan ziyade mantığınız ön ön planda olabilir.

İKİZLER

Şifacılık yeteneklerinizin keşfe açık olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Kendinizi problemlerden arınmış hissedebilir, bilinçli olarak pozitife yönelebilir gelişebilir.

YENGEÇ

Hayatınızda arınma teması içeren konulara yer verebilir, istemediğiniz olay, kişi ve durumları kendinizden uzaklaştıracak enerji ve cesarete sahip olabilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde partnerinizi tanımak için zamana ihtiyacınız olabilir. Bu süreçte ondan beklediğiniz anlayışı kendiniz de göstermek isteyebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde yeni yerler keşfetmek ya da deniz kenarında vakit geçirmek de size oldukça iyi gelecektir, ruhunuzu tazeleyip, yenileyecektir.

TERAZİ

Bu aralar olumsuz bir dönemden geçiyor, her konuda çokça düşünüyor olabilirsiniz.

Halbuki mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakırsanız huzuru yakalarsınız.

AKREP

Kariyeriniz için verimli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Bu fırsatları fark edebiliyor olmanız da önemli olacak. Aşk yaşamınızdaki sessizliği çabalarınız ile bozabilirsiniz.

YAY

Şansınızın açık olduğu ancak bunu görmeyi seçmezseniz göremeyeceğiniz bir dönemden geçmektesiniz.

Anlayışlı haliniz karşı cinsin de hoşuna gidecektir.

OĞLAK

Çekiciliğiniz belirginken seçici de olmaya çalışın. Herkese hemen güvenmemeye özen gösterin. Duygusal açıdan bilinçli çaba ve şansın birleştiği bir noktadasınız.

KOVA

Özellikle yeni kaynak arayışları, yeni iş girişimleri ya da iş veya sektör değiştirmek istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz. İletişim yeteneğiniz artacak.

BALIK

Hayatınızda olumlu olana odaklanmak oldukça önemli sizler için. Enerjinizin yükseldiği, maddi anlamda olumlu bir sürece girdiğiniz bir dönemdesiniz.