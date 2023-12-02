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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
2 Aralık 2023, Cumartesi

2 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Zamanınızın çoğunu eğitim ve bilgi içerikli konular ile geçirebilirsiniz.
Dönüşüme açık olabilirsiniz.
Çevrenize daha fazla ilgi göstermeye çalışmalısınız.

BOĞA
İnsanlara çok şans veriyor olsanız da bir yerden sonra kimseyi görmek istemeyebiliyorsunuz.
Duygusal tarafınızdan ziyade mantığınız ön ön planda olabilir.

İKİZLER
Şifacılık yeteneklerinizin keşfe açık olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Kendinizi problemlerden arınmış hissedebilir, bilinçli olarak pozitife yönelebilir gelişebilir.

YENGEÇ
Hayatınızda arınma teması içeren konulara yer verebilir, istemediğiniz olay, kişi ve durumları kendinizden uzaklaştıracak enerji ve cesarete sahip olabilirsiniz.

ASLAN
Bugünlerde partnerinizi tanımak için zamana ihtiyacınız olabilir. Bu süreçte ondan beklediğiniz anlayışı kendiniz de göstermek isteyebilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde yeni yerler keşfetmek ya da deniz kenarında vakit geçirmek de size oldukça iyi gelecektir, ruhunuzu tazeleyip, yenileyecektir.

TERAZİ
Bu aralar olumsuz bir dönemden geçiyor, her konuda çokça düşünüyor olabilirsiniz.
Halbuki mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakırsanız huzuru yakalarsınız.

AKREP
Kariyeriniz için verimli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Bu fırsatları fark edebiliyor olmanız da önemli olacak. Aşk yaşamınızdaki sessizliği çabalarınız ile bozabilirsiniz.

YAY
Şansınızın açık olduğu ancak bunu görmeyi seçmezseniz göremeyeceğiniz bir dönemden geçmektesiniz.
Anlayışlı haliniz karşı cinsin de hoşuna gidecektir.

OĞLAK
Çekiciliğiniz belirginken seçici de olmaya çalışın. Herkese hemen güvenmemeye özen gösterin. Duygusal açıdan bilinçli çaba ve şansın birleştiği bir noktadasınız.

KOVA
Özellikle yeni kaynak arayışları, yeni iş girişimleri ya da iş veya sektör değiştirmek istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz. İletişim yeteneğiniz artacak.

BALIK
Hayatınızda olumlu olana odaklanmak oldukça önemli sizler için. Enerjinizin yükseldiği, maddi anlamda olumlu bir sürece girdiğiniz bir dönemdesiniz.

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