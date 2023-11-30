Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kaşif gibi hissettiğiniz bir dönemden geçebilirsiniz. Şıpsevdi olmamaya çalışın.

Sevdiğiniz tutkularınızın peşinden düzenli olarak gitmek daha yerinde olacaktır.

BOĞA

Karşınızdakilerden şüphelenmek yerine sevildiğiniz noktalarda ne kadar sevildiğinize odaklanmaya çalışın.

Başkalarına yardım etmekten keyif aldığınız bir gündesiniz.

İKİZLER

Aklınız bugünlerde bazı konularda şüphe içerisinde olabilir.

İnsanlarla olan iletişimlerinizde negatife ya da şüphe çekici olaylara odaklanmamaya çalışın.

YENGEÇ

Aşk konusunda isteklerinizin de gerçekleşmesi ile beraber keyfiniz ikiye katlanabilir. Kendinizi kusurlu hissetmek yerine daha çok başarabildiklerinize odaklanın.

ASLAN

Mesleki konularda sizden daha hırslı kişileri görerek rakiplerinizden biraz çekinseniz de sağduyunuz ile hak ettiğiniz yere kolaylıkla gelebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatınızdaki endişe ve belirsizliklerin arttığını hissedebilirsiniz.

Zamanınızı verimli şekilde kullanışınızın başarılarını bugünlerde alabilirsiniz.

TERAZİ

Kuralcı ve baskıcı tutumunuz en çok aile içerisinde kendini gösterebilir. Aile içerisinde kurabileceğiniz yanlış iletişim istenmeyen sonuçlar oluşmasına neden olabilir.

AKREP

Sizin başardıklarınıza şaşıran çevrenizin kıskançlığına maruz kalabilirsiniz. Sizi desteklemeyen kişilerden soyutlamaya ve uzaklaştırmaya çalışın.

YAY

Bugünlerde kendiniz için olumlama çalışmaları yapmak ya da rahatlatıcı müzikler dinleyerek çevrenizdeki olayları akışa bırakmak size iyi gelecektir.

OĞLAK

Zaman içerisinde oturttuğunuz düzen eleştiriye çok açık olmayabilir. Eviniz ya da dekorasyonunuzla ilgili önerilere karşı kendinizi oldukça kapalı hissedebilirsiniz.

KOVA

Sosyal ortamlarda sevecenliğinizle dikkat çekseniz de partneriniz ile olan ilişkinizde partnerinizin soru işaretlerini tam olarak gideremediğinizi hissedebilirsiniz.

BALIK

Bu aralar kendinizi ve zaman içerisinde oluşmuş düzeninizi sorgulayan kişilere karşı tartışmacı ve sert bir tutum benimseyebilirsiniz.

Kendinize hakim olmalısınız.