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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
24 Kasım 2023, Cuma

24 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda kendinizi partnerinizle ilgilenirken bulabilirsiniz.
Tek taraflı ilgi göstermek, yoğun ilgi vermek için oldukça uygun bir dönemdir.

BOĞA
Yüce gönüllülüğünüz dostlarınızın da ilgisini çekecek.
Onlar da sizden iç huzuru yakalamak için destek bekleyebilirler. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

İKİZLER
Sabırla ilişkinize yaptığınız yatırım yarın partnerinizin de size aynı şekilde yaklaşmasına vesile olabilir. Bu da aşk hayatınızda güçlenmeye vesile olabilir.

YENGEÇ
Aşk konusunda beklediğiniz kişiden beklediğiniz haberi alabilirsiniz. Yeni ve güzel hislere kavuşabilir taze fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Dengeyi kurun.

ASLAN
Mesleki konulardaki planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Kendinizi talihsiz hissettiğiniz her konuda şansın sizden yana döndüğünü bilmek size iyi hissettirebilir.

BAŞAK
Çevrenizdekileri olumlu etkilediğiniz kendinize de şifa olduğunuz bir gündesiniz. Barışçıl bir ruh hali benimseyebilirsiniz ve bu da size iyi gelebilir.

TERAZİ
Dostlarınızı kaybetmemek için ya da kendinizi iyi hissetmek için olumlu cümleler kurmaya çalışın ancak yenilikler ve anda kalmaktan da çekinmemeye çalışın.

AKREP
Bugünlerde üzerinize çektiğiniz enerjilere dikkat etmelisiniz.
Enerjisel planda hassas olabilirsiniz ve başarılarınızın kıskanıldığını görebilirsiniz.

YAY
Her mutlu hissiyatınızı başkaları ile paylaşmamalısınız.
Bugünlerde dostlarınızı da seçme fırsatı yakalayabilir kimin doğru kimin yanlış olduğunu görebilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde kararlı ve emin adımlarla yola devam edebilirsiniz.
Bu aralar hayatınızı aşk konusunda daha sağlam temellerle atmak isteyebilirsiniz.

KOVA
Bu aralar kendinizi bugünlerde bir takım yalnızlıklar içerisinde hissedebilirsiniz. Öfkenizi kontrol altına almalı ve cümlelerinizi sakince seçmelisiniz.

BALIK
İlişkinizde mutluluğu bulmak için çevrenize kulak vermeyi de tercih edebilirsiniz.
Ailenize karşı olan ilginiz sevildiğinizi hissetmenizi sağlayacak.

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