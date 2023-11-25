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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
25 Kasım 2023, Cumartesi

25 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Sakin tavırlarınızla karşı cinsi, bilhassa da etkilemek istediğiniz kişiyi kolayca etkileyebileceksiniz.
Bugünlerde aşk konusunda oldukça şanslı olabileceksiniz.

BOĞA
Risklere biraz daha kolay girebilmeniz gereken, çoğu zaman şansın sizden yana olabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Partneriniz ilginiz ile mutlu olacak.

İKİZLER
Özellikle iş çevrenizde yakın arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
Kuracağınız kalıcı arkadaşlık, dostluk ya da aşk ilişkilerinin zeminini oluşturmak için uygun bir gün.

YENGEÇ
Aşk konusunda yeniliklere ve güzelliklere adapte olduğunuz bir gündesiniz.
Yeni ilişkiler özellikle bekar olan Yengeç'ler için oldukça uygun.

ASLAN
Karakteristik olarak yapıcı ve verici bir ruh hali içerisinde olsanız da sinirlerinizi kontrol etmekte problem çekebiliyorsunuz.
Rasyonel düşünün.

BAŞAK
Karar verirken bugünlerde dostlarınızın ve sevdiklerinizin tavsiyelerine açık olabilirsiniz.
Bu haliniz onların sempatisini kazanmanıza vesile olabilir.

TERAZİ
Zaman içerisinde geliştirdiğiniz alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde karar almak ve uygulamak hususunda oldukça istikrarlı olabilirsiniz.

AKREP
Bu aralar hem özgüven hem öz disiplin açısından kendinizi iyi idame ettirebilirsiniz.
Sosyal çevrenizde sevilen bir birey olmanız özgüveninizi arttırabilir.

YAY
Kendinizi sevdiklerinize ifade etmelisiniz.
Kendinizi iyi hissetmek için bazen söylemeniz gereken sözleri söylemiyor, risk almaktan çekinebiliyorsunuz.

OĞLAK
Aşk hayatınızla alakalı kıskançlık krizleri ortaya çıkabilir. Kendinizi iyi ifade edebileceğiniz ve bir o kadar da ikna etmekte problem yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.

KOVA
Bugünlerde duygusal açıdan tam, tüm ve güvenilir olsanız da bugünlerde kendinizi çevrenize açıklamak zorunda kalabilirsiniz.
Israrcı olmamaya çalışın.

BALIK
Duygusal yükselişleriniz hususunda dikkatli olmanız gerekmekte.
Emin olmadığınız dedikodular dolaylarında kimseyi yargılamadığınızdan emin olmalısınız.

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