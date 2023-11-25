Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sakin tavırlarınızla karşı cinsi, bilhassa da etkilemek istediğiniz kişiyi kolayca etkileyebileceksiniz.

Bugünlerde aşk konusunda oldukça şanslı olabileceksiniz.

BOĞA

Risklere biraz daha kolay girebilmeniz gereken, çoğu zaman şansın sizden yana olabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Partneriniz ilginiz ile mutlu olacak.

İKİZLER

Özellikle iş çevrenizde yakın arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

Kuracağınız kalıcı arkadaşlık, dostluk ya da aşk ilişkilerinin zeminini oluşturmak için uygun bir gün.

YENGEÇ

Aşk konusunda yeniliklere ve güzelliklere adapte olduğunuz bir gündesiniz.

Yeni ilişkiler özellikle bekar olan Yengeç'ler için oldukça uygun.

ASLAN

Karakteristik olarak yapıcı ve verici bir ruh hali içerisinde olsanız da sinirlerinizi kontrol etmekte problem çekebiliyorsunuz.

Rasyonel düşünün.

BAŞAK

Karar verirken bugünlerde dostlarınızın ve sevdiklerinizin tavsiyelerine açık olabilirsiniz.

Bu haliniz onların sempatisini kazanmanıza vesile olabilir.

TERAZİ

Zaman içerisinde geliştirdiğiniz alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde karar almak ve uygulamak hususunda oldukça istikrarlı olabilirsiniz.

AKREP

Bu aralar hem özgüven hem öz disiplin açısından kendinizi iyi idame ettirebilirsiniz.

Sosyal çevrenizde sevilen bir birey olmanız özgüveninizi arttırabilir.

YAY

Kendinizi sevdiklerinize ifade etmelisiniz.

Kendinizi iyi hissetmek için bazen söylemeniz gereken sözleri söylemiyor, risk almaktan çekinebiliyorsunuz.

OĞLAK

Aşk hayatınızla alakalı kıskançlık krizleri ortaya çıkabilir. Kendinizi iyi ifade edebileceğiniz ve bir o kadar da ikna etmekte problem yaşayabileceğiniz bir gündesiniz.

KOVA

Bugünlerde duygusal açıdan tam, tüm ve güvenilir olsanız da bugünlerde kendinizi çevrenize açıklamak zorunda kalabilirsiniz.

Israrcı olmamaya çalışın.

BALIK

Duygusal yükselişleriniz hususunda dikkatli olmanız gerekmekte.

Emin olmadığınız dedikodular dolaylarında kimseyi yargılamadığınızdan emin olmalısınız.