Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde Sağlığınız konusunda bilhassa iş stresine bağlı ağrılarınız olabilir.

Bunları fark edip şifa ile dönüştürebilmenin elinizde olduğunu hep hatırlayın.

BOĞA

Kendinizi geliştirebileceğiniz yeni eğitim ya da seminerlere başlamak ya da yeniliğe kolayca ve güvenle adapte olabilmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

İKİZLER

Kendinizi her zaman bir adım iyiye taşımak zaten hevesli olduğunuz bir alan olduğu için doğal becerileriniz de sizler için bu noktada yol gösterici olacak.

YENGEÇ

Taleplerinizin kabul edilmesi için bilinçli çaba göstermeniz gerekebilir. Anlayış bugün sizin için oldukça önemli bir noktada olmalı. Duygusal sürecinizi dengeleyin.

ASLAN

İş stresinizi atmak için sizi harekete yönlendiren alanları gözünüzün önüne almaya çalışın.

Harekete geçmek için adım atın ve yarını beklemek fikrinden uzaklaşın.

BAŞAK

Özellikle resmi daireler ya da tarihi mekanlarda göstereceğiniz derin saygı ve ifadelerinizdeki seçicilik etrafınızdaki kişilerin de taktirini toplayacak.

TERAZİ

Duygusal açıdan kendinizi ifadelerinizle tamamlamanız önemli olsa da karşı taraftan her şeyi istememeli realitenin de bir miktar farkında olmalısınız.

AKREP

Bugünlerde etrafınızdaki insanlara karşı oldukça tatlı dilli olabilir ve güler yüzlü davranabilirsiniz.

Bazı açılar sizler için oldukça önemli olacak.

YAY

Partnerinizin sadece kendi isteklerini size dayatma çabası özgürlüğünüze tehdit gibi hissettirse de kibar bir dille söylediğiniz taktirde geri çevrilmeyecektir.

OĞLAK

İlişkisel konularda başarılı olabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz, sezgilerinizi takip edin. Kendinizin ve isteklerinizin farkında olmak sizin için iyi olacak.

KOVA

Sezgilerinize ve isteklerinize verdiğiniz değer ilerleyen günlerde hayatınıza olumlu tecrübeler çekmenize vesile olabilir. Günü verimli geçirmek elinizde olacak.

BALIK

Olumlu olduğunuz ve olumluluğu derinden hissettiğiniz bir gün olabilir. İkili ilişkinizde her şeyi aynı anda istemeniz kafa karışıklığına neden olabilir.