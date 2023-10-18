Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda partnerinizden gelecek iyi niyet neticesinde siz de ona karşı samimi davranabilir ve aşk konularında dengeyi oturtabilirsiniz.

BOĞA

Sizi yargılayan kişiler başarılarınızı gördükçe şaşırabilirler.

Bu durum da motivasyonunuzun ve kendinizi gösterme isteğinizin artmasına neden olabilir.

İKİZLER

Bu aralar kendinizi yaratıcı ve verimli hissedeceğiniz bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirmek için gereken iç motivasyona sahip olabileceksiniz.

YENGEÇ

Kendinizi daha verimli gösterebilecek olaylar yaşanmasını sağlayabilirsiniz.

Partnerinizi samimiyetinize inandırabilir, aşkta mutluluğu yakalayabilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde farklı platform ya da sizden farklı kişilerden davetler alabilir, farklı kültürlerle kendinizi yakın hissedeceğiniz ortamlar oluşturabilirsiniz.

BAŞAK

Mesleki alanda kendinizi gösterebileceğiniz ve bildiklerinizi herkesle paylaşabileceğiniz bir dönemden geçmektesiniz. Her alanda bereketlenebilirsiniz.

TERAZİ

Sabırla dayanıklılık gösterdiğiniz konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Beslenme ve sağlığınıza göstereceğiniz özen beklediğinizden hızlı sonuç getirebilir.

AKREP

Duygusal açıdan beklediğiniz haberi realistik değerlendirirseniz kendinizi rahat gösterme imkanları bulabilirsiniz. Eğitim alanında da belirgin başarı gösterebilirsiniz.

YAY

Aşk konularında aksiyonlar almak zafer kazanmış hissiyatı yaratabilir. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bugünlerde keyfinizi arttıracak başka haberler de alabilirsiniz.

OĞLAK

Yalnız olan Oğlak'lar yeni partner adayları ile tanışarak kendilerini ön plana çıkartabilirler.

Uygun şartlar altında fikirlerinizi özgürce sergileyebileceksiniz.

KOVA

Gerektiği durumlarda hayır diyebilmeye ihtiyacınız var. Her konuda başarı kat edebileceksiniz ancak bu başarı beklediğiniz hızla aynı oranda olmayabilir.

BALIK

Sabırla dayanıklılık gösterdiğiniz konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Beslenme ve sağlığınıza göstereceğiniz özen beklediğinizden hızlı sonuç getirebilir.