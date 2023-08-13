Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Fikir yürütmek, karar vermek için oldukça uygun bir gün. Planlama ile alakalı meselelerinizde şanslısınız.

Sevdiklerinizden yardım alabilir, dertleşmekten keyif alabilirsiniz.



BOĞA

Bugünlerde aşk hayatınızda güvenceyi ön planda tutsanız da enerjinizin yükselmesi ile beraber bugünlerde maceraperestliğe de açık olabilirsiniz.



İKİZLER

Pişman olabileceğiniz çok radikal kararlar almamaya dikkat edin, iyi düşünüp bir kere değiştirmeye çalışın. Ayrıca fiziksel olarak da enerjik olacaksınız.



YENGEÇ

Duygusal isteklerinizi bir süredir baskılıyordunuz ancak bugünlerde doğru ve sizi hak eden kişiyi bulmuş ve mutlu hissedebilirsiniz.



ASLAN

Bugünlerde kendinizi oldukça bereketli hissedebilirsiniz.

Özellikle maddi istekleriniz gerçekleşirken evrenin desteğini aldığınızı görmek sizi epey rahatlatabilir.

BAŞAK

Aşk hayatınızda partnerinizle etkinlik içerisinde olmak isteyebilirsiniz.

Birlikte bir yerlere gitmek ya da fikir alış verişinde bulunmak size iyi gelebilir.



TERAZİ

Son zamanlarda iş konularında her ne kadar otorite konumunda olmak isteseniz de bir şeylerin zamanı olduğunu bilip sabır göstermeniz gerekmekte.



AKREP

Duygusal açıdan partnerinizle ufak tefek kıskançlık anlaşmazlıkları yaşayabilirsiniz.

Sosyal olacağınız bugünlerde partneriniz beklemediğiniz ani ve sert tepkiler verebilir



YAY

Aşk hayatınızda yapacağınız başarılı açılımlar partnerinizin hoşuna giderek size daha çok ilgi duymasına vesile olabilir, bugün ilgi odağı olabilirsiniz.



OĞLAK

Kendinizi enerjik hissedebilir, sosyal ortamlarda hemen kendinizi belli edebilirsiniz. Partneriniz gösterdiğiniz ilgi ile bağlı olarak kendinizi daha da iyi hissedebilirsiniz.



KOVA

Flört aşamasında ilişkisi devam eden Kova'lar başarılı ilişki sürdürerek daha mutlu olabilirler.

Aile ilişkilerinde ise farkında olmadan söylediğiniz sözler kırıcı olabilir.



BALIK

Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz ancak bakım ya da imaj konularında abartıya gidebilirsiniz. Saç, imaj ya da estetik konularında güzel sonuçlar alabilirsiniz.

