Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal açıdan partnerinizi anlamaya çaba gösterseniz de bugünlerde beklediğinizi anlamayabilirsin.

İş yerindeki çekişmelerden kendinizi uzak tutun.

BOĞA

Fiziksel olarak hızlı olabilir yine manevi konularda da hızlı kararlar almak isteyebilirsiniz.

Aileniz ve sevdikleriniz tam olarak yetişemediklerini hissedebilirler.

İKİZLER

Özellikle sözel konularda başarılarınızın artması ve yetenekleriniİ sergileyebilme potansiyeliniz herkesçe görülecek. Taktirler ve güzel yorumlar alabileceksiniz.

YENGEÇ

Hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik atacağınız her türlü adımın hızlı sonuçlarla karşılaşabilir daha büyük adımları tasarlayabilir ya da atabilirsiniz.

ASLAN

Bilhassa göz sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Okuma, araştırma ve öğrenme isteğiniz artacağı için kendinizi daha çok bilgi deryası içerisinde bulabilirsiniz.

BAŞAK

Yaptığınız bir şeyi ısrarla isteme hali başarılı sonuç doğurmayacaktır bu yüzden isteyip çekilmek ve süreci takip etmek sizler açısından önemli olmalı.

TERAZİ

Bir yerlere yetişmek hususunda başarılı olamayabilirsiniz.

Bilmeniz gereken sakince düşünüp kararlı planlama yapabilmek için zaman harcamanız gerektiği.

AKREP

İstediğiniz bazı şeylerin gerçekleştiğini görmek sizi motive edebilir. Daha olumlu ve verimli bir gün geçirmek için etrafınıza güler yüzlü olmayı ihmal etmeyin.

YAY

Belli noktalarda kendinizi yorduğunuzu fark etmeyebilirsiniz.

Kendinizi dinlemeyi ihmal etmeyin.

Bugünlerde planlama hataları yapabilirsiniz.

OĞLAK

Özellikle ailenizle bazı anlaşmazlıklar çıksa bile anlayışlı olmanız hemen sevgi ve ilgiyi üzerinize çekecektir.

Her şeye yetişmeye çalışmak başarısızlığa neden olabilir.

KOVA

Bugünlerde sanatsal ya da yaratıcılık gerektiren konularla alakalı yapmak istediğiniz şeyler olduğunda güzel sonuçlar alabilirsiniz.

Sabırlı olmak çok önemli.

BALIK

Eğitim konularında başarısız olduğunuz noktaları görerek aydınlattığınız taktirde başarı ile ilerleyebileceksiniz.

Arkadaş çevrenizden yardım isteyebilirsiniz.