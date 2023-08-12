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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
12 Ağustos 2023, Cumartesi

12 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal açıdan partnerinizi anlamaya çaba gösterseniz de bugünlerde beklediğinizi anlamayabilirsin.
İş yerindeki çekişmelerden kendinizi uzak tutun.

BOĞA
Fiziksel olarak hızlı olabilir yine manevi konularda da hızlı kararlar almak isteyebilirsiniz.
Aileniz ve sevdikleriniz tam olarak yetişemediklerini hissedebilirler.

İKİZLER
Özellikle sözel konularda başarılarınızın artması ve yetenekleriniİ sergileyebilme potansiyeliniz herkesçe görülecek. Taktirler ve güzel yorumlar alabileceksiniz.

YENGEÇ
Hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik atacağınız her türlü adımın hızlı sonuçlarla karşılaşabilir daha büyük adımları tasarlayabilir ya da atabilirsiniz.

ASLAN
Bilhassa göz sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
Okuma, araştırma ve öğrenme isteğiniz artacağı için kendinizi daha çok bilgi deryası içerisinde bulabilirsiniz.

BAŞAK
Yaptığınız bir şeyi ısrarla isteme hali başarılı sonuç doğurmayacaktır bu yüzden isteyip çekilmek ve süreci takip etmek sizler açısından önemli olmalı.

TERAZİ
Bir yerlere yetişmek hususunda başarılı olamayabilirsiniz.
Bilmeniz gereken sakince düşünüp kararlı planlama yapabilmek için zaman harcamanız gerektiği.

AKREP
İstediğiniz bazı şeylerin gerçekleştiğini görmek sizi motive edebilir. Daha olumlu ve verimli bir gün geçirmek için etrafınıza güler yüzlü olmayı ihmal etmeyin.

YAY
Belli noktalarda kendinizi yorduğunuzu fark etmeyebilirsiniz.
Kendinizi dinlemeyi ihmal etmeyin.
Bugünlerde planlama hataları yapabilirsiniz.

OĞLAK
Özellikle ailenizle bazı anlaşmazlıklar çıksa bile anlayışlı olmanız hemen sevgi ve ilgiyi üzerinize çekecektir.
Her şeye yetişmeye çalışmak başarısızlığa neden olabilir.

KOVA
Bugünlerde sanatsal ya da yaratıcılık gerektiren konularla alakalı yapmak istediğiniz şeyler olduğunda güzel sonuçlar alabilirsiniz.
Sabırlı olmak çok önemli.

BALIK
Eğitim konularında başarısız olduğunuz noktaları görerek aydınlattığınız taktirde başarı ile ilerleyebileceksiniz.
Arkadaş çevrenizden yardım isteyebilirsiniz.

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