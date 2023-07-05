5 Temmuz tarihli günlük burç yorumları

KOÇ

Kelimelerinizi dikkatli seçmenizde fayda olan bir gündesiniz.

Stresiniz ve iş ortamınızdaki olayların istemediğiniz şekilde gelişmesi durumu söz konusu olacak.



BOĞA

İş yerinizde aşırı kontrol ediliyormuş hissinin gelmesi ile beraber sözlerinize dikkat edemeyebilirsiniz.

Bu süreçte olumsuz sözler kullanmamaya çalışın.



İKİZLER

Sabit burcunuz bugün harekete zorlanabilir. Özellikle istemediğiniz konularda harekete zorlanmanız etrafınıza karşı hırçın olmanıza neden olabilir.



YENGEÇ

Partnerinizle olan ilişkinizde bir şeylerin beklemediğinizden hızlı geliştiğini görerek şaşırabilirsiniz.

Bir şeylerin kontrolünüzden çıkması sizi rahatsız edebilir.



ASLAN

Etrafınızı besliyor, onlara iyi geliyorsunuz.

Onlardan da alıyor ve böylelikle alışveriş dengesini tutturabiliyorsunuz.

Bu durum bereketiniz için de olumlu olacak.



BAŞAK

Beklentilerinizin arttığı bir gündesiniz.

Hem başkaları ile paylaşım yapacağınız hem de onlardan alacağınız gündesiniz. Maddi konularda iyileşme söz konusu.



TERAZİ

Sağlık konusunda kendinizi önemsemeniz gereken bir gündesiniz. Daha duygusal bir süreç geçirmektense daha yaratıcılık odaklı bir gün geçirmelisiniz.



AKREP

Aşk hayatınızda kalbinizi açtığınız bir gündesiniz. Olasılıklara bir süredir kalbinizi kapatmış sadece mantık ile ilerliyordunuz. Bu durum sizi yoruyordu.



YAY

Kendinizi ihtimallere açmak sizlere güzel fırsatlar getirecektir.

Ayrıca duygusal açıdan iyileşmeniz diğer konularda da cesaret ve yapabilirliğinizi arttıracaktır.



OĞLAK

Bugünlerde stres odaklı diş hassasiyeti, eklem ağrısı yaşayabilirsiniz bu durum başkaları için sürekli bir şeyler yapıp kendinizi ikinci plana atmanızda yatıyor.



KOVA

Bugün aklınıza hızlı fikirler gelebilir ve hızlıca onları hayatınıza geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru planda olmayan görüşmeleriniz çıkabilir.



BALIK

Bu aralar duygusal açıdan çok istekli olmayacağınız tamamen yaratıcılığınıza odaklanacağınız bir gün olabilir ayrıca işlerinizi yetiştirmekte problem çekebilirsiniz.