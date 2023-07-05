KOÇ
Kelimelerinizi dikkatli seçmenizde fayda olan bir gündesiniz.
Stresiniz ve iş ortamınızdaki olayların istemediğiniz şekilde gelişmesi durumu söz konusu olacak.
BOĞA
İş yerinizde aşırı kontrol ediliyormuş hissinin gelmesi ile beraber sözlerinize dikkat edemeyebilirsiniz.
Bu süreçte olumsuz sözler kullanmamaya çalışın.
İKİZLER
Sabit burcunuz bugün harekete zorlanabilir. Özellikle istemediğiniz konularda harekete zorlanmanız etrafınıza karşı hırçın olmanıza neden olabilir.
YENGEÇ
Partnerinizle olan ilişkinizde bir şeylerin beklemediğinizden hızlı geliştiğini görerek şaşırabilirsiniz.
Bir şeylerin kontrolünüzden çıkması sizi rahatsız edebilir.
ASLAN
Etrafınızı besliyor, onlara iyi geliyorsunuz.
Onlardan da alıyor ve böylelikle alışveriş dengesini tutturabiliyorsunuz.
Bu durum bereketiniz için de olumlu olacak.
BAŞAK
Beklentilerinizin arttığı bir gündesiniz.
Hem başkaları ile paylaşım yapacağınız hem de onlardan alacağınız gündesiniz. Maddi konularda iyileşme söz konusu.
TERAZİ
Sağlık konusunda kendinizi önemsemeniz gereken bir gündesiniz. Daha duygusal bir süreç geçirmektense daha yaratıcılık odaklı bir gün geçirmelisiniz.
AKREP
Aşk hayatınızda kalbinizi açtığınız bir gündesiniz. Olasılıklara bir süredir kalbinizi kapatmış sadece mantık ile ilerliyordunuz. Bu durum sizi yoruyordu.
YAY
Kendinizi ihtimallere açmak sizlere güzel fırsatlar getirecektir.
Ayrıca duygusal açıdan iyileşmeniz diğer konularda da cesaret ve yapabilirliğinizi arttıracaktır.
OĞLAK
Bugünlerde stres odaklı diş hassasiyeti, eklem ağrısı yaşayabilirsiniz bu durum başkaları için sürekli bir şeyler yapıp kendinizi ikinci plana atmanızda yatıyor.
KOVA
Bugün aklınıza hızlı fikirler gelebilir ve hızlıca onları hayatınıza geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru planda olmayan görüşmeleriniz çıkabilir.
BALIK
Bu aralar duygusal açıdan çok istekli olmayacağınız tamamen yaratıcılığınıza odaklanacağınız bir gün olabilir ayrıca işlerinizi yetiştirmekte problem çekebilirsiniz.