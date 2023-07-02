2 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde iş ortamınızda iyi niyetinizi kullanmaya çalışan kişiler olabilir. Kurallar bütününe bağlı çalışma ortamı sizler için daha sağlıklı olacaktır.

BOĞA

Düşünceleriniz ve duygularınız çelişebilir.

İstekleriniz ve yapmanız gerekenler çelişebilir. Olumlu kullanılan sezgiler gibi hislerinizi aktive etmeye ihtiyacınız var.

İKİZLER

Mantıkçı bir tutum sergilemek sizde dengeyi bulmanızda verimli olacak. İşinizi yaparken daha olumlu davranmalı ama gerekeni yapmaktan da çekinmemelisiniz.

YENGEÇ

Takım çalışmalarını yönlendirmek ve motivasyon konuşması yapmak için uygun bir gündesiniz.

Etrafınıza enerji verecek ve bilgi alış verişinde bulunacaksınız.

ASLAN

Gözlemlemek ve kendinizi, dağarcığınızı geliştirmek için uygun bir gün. Zaman içerisinde daha olgun ve daha birikimli bir mesleki temel elde edebileceksiniz.

BAŞAK

Mesleki konularda etrafınızdaki kişilerle ters düşebileceğiniz bir gündesiniz bu yüzden aksiyon almak yerine geri çekilip gözlemci olmanız gereken bir gündesiniz.

TERAZİ

Enerjinizin yükselmesi size iyi gelecek ve yeni projelere cesaret ile adım atabileceksiniz.

Maddi konularda temkinli olmak, sizi daha başarılı bir hale getirecek.

AKREP

Merak ettiğiniz herhangi bir konuda gerekli kaynağı sağlayabileceksiniz.

Uyumlu olduğunuz sürece herkesle geçinebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz.

YAY

Kişisel gelişim için uygun bir gündesiniz.

Bir eğitime başlamak ya da bir konuda kendinizi geliştirmek için uygun bir gün., Ayrıca yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi geçtiğimiz günlere oranla daha mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz.

Paranızı doğru yere harcamak, daha ihtiyaç odaklı olmanızı sağlayacak.

KOVA

Kendinizi bir topluluk içerisinde ayırmak ya da bir topluluğu yönlendirmek odaklı meslek gruplarında çalışan Kova'lar ekstra başarı elde edebilirler.

BALIK

Bugünlerde çelişkiler hayatınızda var olabilir. Her konuda çok fazla net ve mantıkçı olmaya çalışmak yerine sezgilerinize de yönelmelisiniz.