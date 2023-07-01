1 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Yalnız zaman geçirmekten çekinseniz de düşünmek için kendinize zaman ayırmalısınız.

Kendinize zaman ayırıp bunu çözümlemeniz gerekmekte.

BOĞA

Duygusal konularda kendinizi keşfedip ne istediğinizi bildikçe partnerinizle olan ilişkiniz de daha güzel ve verimli bir seviyeye ulaşacak.

İKİZLER

Aşk hayatınızda başarılı olacağınız bir gündesiniz. Mutlu olduğunuz için daha olumlu bir tutum sergilemeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekmekte.



YENGEÇ

Sezgilerinizin yükselmesi ile beraber söylediklerinizin daha hızlı gerçekleşeceği bir dönemdesiniz. Enerjik hissedeceğiniz bu dönemde isteklerinize gücünüz yetecek.



ASLAN

Bugünlerde aşk hayatınızda kendinizi daha çekici göreceğiniz ve kendi kendinizin iyi yönlerini keşfederek taktir edeceğiniz bir gündesiniz.



BAŞAK

Bugünlerde kendinizi gergin hissedebilirsiniz.

Duygusal konularda sert açı çizerken, mesleki konularda daha çok hırs ve azimi işaret etmekte.



TERAZİ

Etrafınızdaki insanlara karşı ben bilirimci bir tutum sergileyebilir, kimseyi dinlememek isteyebilirsiniz.

Bu durum gelişiminizin önündeki en büyük engel olacaktır.



AKREP

Özgüven kendinizi ifade etme noktasında size iyi gelecek.

Başarı için gerekli olsa da fazlaca hırslı olmak hayatı yaşamanızda önünüzde engel teşkil edebilir



YAY

Son zamanlarda duygusal açıdan kendinizi anlamak ve sevmek başka insanların da sizi anlamasına ve sevmesine yardım edecektir. Yaşamı kaçırmayın.



OĞLAK

Kendinizi kötü olan ihtimalin de bilincinde tutun ancak iyiyi her zaman umun ve arayın.

Karamsar bir ruh haline girmeye ve melankoliye uygun bir gündesiniz.



KOVA

Bir konuda uzmanlaşabilmek için öncelikle o konuda öğrenmeniz gereken şeyler olduğunu bilmeniz çok önemli. Ben biliyorumculuk alıma kapalı bir tutumdur.



BALIK

Şartlarınızı olduğundan da kötü görmenize neden olacak bu ruh halinden çıkmanız oldukça önemli olacak. Yasal işlerinizde sakinlik başarı için önemli.



