29 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde iletişimsel kopukluklara karşı önlem almanız gerekebilir. Özellikle birebir iletişim yolu ile olan durumlarda kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz.

BOĞA

Bu aralar iş meselelerinde her ne kadar adil olsanız da ortama uyum sağlayıp çok yönlü olarak insanları dinleyerek yargıya varmanız önemli olacak.

İKİZLER

Konuşulması gereken önemli konuları ertelemenizde büyük fayda var. Bugünlerde kaçırdığınız bazı fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi şaşırtabilir.

YENGEÇ

Yazmak, duygularınızı yazarak ifade etmek konusunda çok başarılı olacaksınız.

Partnerinizle geçeceğiniz yazılı iletişim sizi farklı ve mutlu bir faza götürebilir.

ASLAN

Kendinizi bir şeylerle uğraşarak terapi edebildiğiniz için iş ya da uğraşıları çoğu kişiden iyi başarabiliyorsunuz.

İşinizde beklemediğiniz sorumlulukları almanız gerekebilir.

BAŞAK

Bugünlerde duygusal olarak bakarak bu konuları kapatmak ya da aşırı eleştirel bakarak her şeyi bitirmek yerine dürüst ve yapıcı olmanız ilişkinizi mutlu kılar.

TERAZİ

Dinlenmeniz gereken süreçtesiniz ve bu süreci korumanız gerekmekte.

İşlerinizde karar alma sürecini ötelemeniz daha sağlıklı düşünmenize yardımcı olacak.

AKREP

Maddi problemlerinize kalıcı çözüm getirmeniz gereken bu zaman diliminde zekanızı ve düşünselliğinizi en üst düzeyde kullanmanız ve risk almanız gerekebilir.

YAY

Araştırma ve öğrenme isteğinizin arttığı bugünlerde tartışma ortamlarında bulunabilir, öğrendiklerinizi başkaları ile de paylaşma fırsatı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK

Partneriniz sizin karmaşık olduğunuzu düşünerek sizi anlamakta zorlandığını söyleyebilir. Bu sürede onunla iletişiminizde net ifadeler kullanmanız önemli.

KOVA

Eskiden istediğiniz ama yapamadığınız şeyleri bugünlerde tekrar gündeme getirebilir ve başarılarınızla övünme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Şansınız yüksek olacak.

BALIK

Kendinizi daha iyi ifade etmek ve karar almak için ilerleyen günleri seçmelisiniz.

Bugünleri dinlenme fırsatı olarak değerlendirmenizde fayda var.