KOÇ
Bugünlerde iletişimsel kopukluklara karşı önlem almanız gerekebilir. Özellikle birebir iletişim yolu ile olan durumlarda kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz.
BOĞA
Bu aralar iş meselelerinde her ne kadar adil olsanız da ortama uyum sağlayıp çok yönlü olarak insanları dinleyerek yargıya varmanız önemli olacak.
İKİZLER
Konuşulması gereken önemli konuları ertelemenizde büyük fayda var. Bugünlerde kaçırdığınız bazı fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi şaşırtabilir.
YENGEÇ
Yazmak, duygularınızı yazarak ifade etmek konusunda çok başarılı olacaksınız.
Partnerinizle geçeceğiniz yazılı iletişim sizi farklı ve mutlu bir faza götürebilir.
ASLAN
Kendinizi bir şeylerle uğraşarak terapi edebildiğiniz için iş ya da uğraşıları çoğu kişiden iyi başarabiliyorsunuz.
İşinizde beklemediğiniz sorumlulukları almanız gerekebilir.
BAŞAK
Bugünlerde duygusal olarak bakarak bu konuları kapatmak ya da aşırı eleştirel bakarak her şeyi bitirmek yerine dürüst ve yapıcı olmanız ilişkinizi mutlu kılar.
TERAZİ
Dinlenmeniz gereken süreçtesiniz ve bu süreci korumanız gerekmekte.
İşlerinizde karar alma sürecini ötelemeniz daha sağlıklı düşünmenize yardımcı olacak.
AKREP
Maddi problemlerinize kalıcı çözüm getirmeniz gereken bu zaman diliminde zekanızı ve düşünselliğinizi en üst düzeyde kullanmanız ve risk almanız gerekebilir.
YAY
Araştırma ve öğrenme isteğinizin arttığı bugünlerde tartışma ortamlarında bulunabilir, öğrendiklerinizi başkaları ile de paylaşma fırsatı yakalayabilirsiniz.
OĞLAK
Partneriniz sizin karmaşık olduğunuzu düşünerek sizi anlamakta zorlandığını söyleyebilir. Bu sürede onunla iletişiminizde net ifadeler kullanmanız önemli.
KOVA
Eskiden istediğiniz ama yapamadığınız şeyleri bugünlerde tekrar gündeme getirebilir ve başarılarınızla övünme fırsatı yakalayabilirsiniz.
Şansınız yüksek olacak.
BALIK
Kendinizi daha iyi ifade etmek ve karar almak için ilerleyen günleri seçmelisiniz.
Bugünleri dinlenme fırsatı olarak değerlendirmenizde fayda var.