30 Mayıs tarihli günlük burç yorumları...

KOÇ

Hedeflere yürümek için istikrarlı olmalısınız.

Kimi anlarda durağan kimi anlarda hareketli olmanız gerekiyor sezgilerinizin sizinle iş birliği yaptığı bir gün.

BOĞA

Geçmişte yaptığınız başarısız denemelerden ders alarak daha güçlü denemelere girmek için oldukça uygun bir zamandasınız.

Tutarlı bir süreç sizler için.

İKİZLER

Maddi ve manevi konularda doyum yakalayacağınız şanslı bir gündesiniz. Zekanız ile ön plana çıkacak özellikle iş hususunda herkesi kendinize hayran bırakabileceksiniz.



YENGEÇ

Yasal işlerinizde süregelen konular sonuçlanabilir. Aşk hayatınızla alakalı konularda partnerinizin sevgisinin dozu sizde ilişkiyi devam ettirmeye dair şüphe uyandırabilir.



ASLAN

Uğrunda emek vermeye başladığınız her şey bugünlerde meyvesini vererek sizi mutlu hissettirecek.

Enerjinizi toplamak için taze sıkılmış meyve suları içebilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde maddi olanaklar ve insanların şartlarını sizlerle paylaşması ön planda olacak. Dikkat dağınıklığı odaklı kazalara karşı dikkat etmelisiniz.



TERAZİ

Geçmişinize bakarak gurur duymanız için uygun günlerde olsanız da geleceğe dair bir adım atmak için uygun olmayabilir. Bekleme sürecini sürdürün.

AKREP

Bitmesi gereken ve size hizmet etmeyen her türlü ortaklık ya da ilişkiyi sonlandırmak için güçlü ve istikrarlı olun. Hayatınıza bu sayede yeni gelişmeler alabilirsiniz.



YAY

Sevdikleriniz ve sevenleriniz size sonuna kadar destek olurken yeni planlar yapabileceksiniz fakat eyleme geçme sürecini ertelemenizde fayda var.



OĞLAK

Bugünlerde ikili ilişkilere karşı duyarınızı kaybedebilir sürmeyen bir ilişkiyi sürdürmeye çalışırken fark etmeden yeni ufuklara da yelken açabilirsiniz.

KOVA

Olayları yorumlayış biçiminiz farklı ve sivrilmiş olmanıza yardım edebilir iş ya da diğer alanlarda küçük çaplı dahi olsa ünlü ya da ilk planda olan kişilere dönüşebilirsiniz.



BALIK

Sosyal olacağınız bugünlerde çevrenizin de fikir ve desteğini alabilirsiniz. Onlardan gelecek farklı perspektifler işinize çok yarayarak sizi yüceltebilir.