28 Mayıs tarihli burç yorumları...

KOÇ

Kredi kullanma niyetiniz varsa iptal etmenizde fayda var.

Maddi kaynaklarınızın daralacağı bir sürece giriyorsunuz. Maddi gücünüzün farkında harcama yapın.

BOĞA

Kendinizi biraz sinirli hissedebilir, ufacık bir olayda ipleri koparma raddesine gelebilirsiniz. Kendinizi şartlamayın ancak farkında olacağınız bir süreç benimseyin.



İKİZLER

Kolay sinirlenen yapınız olmasa da sizleri bile zorlayacak durumlarla başa çıkmanız gerekebilir. Stresin bir yan etkisi olarak ufak kazalara dikkat etmenizde fayda var.

YENGEÇ

Sağlık açısından bugünlerde tansiyonunuza dikkat etmenizde fayda var.

Bitmek bilmeyen bazı angarya işleriniz bugünlerde tekrar su yüzüne çıkabilir.



ASLAN

Önümüzdeki birkaç gün tam bir çelişki olarak geçebilir, dualiteyi derinden hissedebilirsiniz. Hiçbir şeye karışmak istemezken kendinizi olaylar içinde bulabilirsiniz.



BAŞAK

Maddi konularla ilgili problem yaşayacak gruplar içerisinde sizler de varsınız.

Çek-senet hesaplamalarınıza, kredilerinize, gelir gider dengenize çok dikkat etmelisiniz.



TERAZİ

Taşınmak gibi bir planınız varsa süreci ötelemenizde fayda var. İş değişikliği veya rotasyon sürecinde iseniz bu süreci mümkün olduğunca erteleyin.



AKREP

Yaptığınız işler fark yarattığı için etrafınızdaki insanların kıskançlıkları üzerinizde hissedebilirsiniz.

Nazarlardan etkilenmemeniz için titreşiminizi yüksek tutmanız önemli.



YAY

Uç noktalarınızı keşfedeceğiniz bir sürece girdiğiniz için dikkatli olmanızda fayda var, strese karşı bir şekilde önleminizi almanızda fayda var.

OĞLAK

Bugünlerde elektronik eşyalarınızla ilgili problem yaşayabilirsiniz.

Birikmişinizi iyi kullanmaya ve zorunda olmadıkça harcama yapmamaya özen göstermelisiniz.



KOVA

İlginiz var da birine açılmaya niyetli iseniz süreci erteleyin, evli iseniz ailenin önemli kararlarını almayı ilerleyen günlere bırakın. Kusurlarınız yüzünüze vurulabilir.



BALIK

Başkalarının manipülatif bazı tavırlarını zekanız ile çözebilir ve bundan rahatsızlık duyabilirsiniz. Fikirlerinizi saygı çerçevesi içerisinde belirtmekten çekinmeyin.