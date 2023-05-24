KOÇ
İçsel huzur ve dengenizin olması çok önemli. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi anlayarak akışına bırakırsanız kolaylıkla atlatarak hayattan keyif alabileceksiniz.
BOĞA
Maddi konularda darda hissettiğiniz anda yardım gelmesi size cesaret verecek. Aşk konularında da umut vaat edici fırsatlar yakalayabilirsiniz.
İKİZLER
Enerjinizi yanlış yerlere harcamamak için egzersiz yaparsanız çok faydalı gelecektir.
Yenilikler için uygun bir gün olmasa da işlerinizi tamamlayıp bitirmek için uygun.
YENGEÇ
Maddi konularda ihtiyaçlarınızı karşılamakta güçlük çekeceğiniz günlerdesiniz.
Borç enerjisini mümkün olduğunca üzerinizde biriktirmemeye çalışın.
ASLAN
Yeniye kolay ayak uydursanız da geçmişe de bağlı bir tarafınız var ve bu direkt olarak geçmiş travmalarınızı da bugününüze taşıdığınız anlamına gelmekte.
BAŞAK
Taşlar ile kavga ederek bir yere varamayacağınız için enerjinizi iyi bir strateji ile onları yolunuzdan kaldırmaya kullanmanızda fayda var.
TERAZİ
Sizler için zor olsa da bazı gerekli konularda pasif ve olayları olduğu gibi kabul eden, isyan etmeyen tutumda kalın. Doğru noktalarda da enerjinizi yükseltin.
AKREP
Bazı şeylerin sonuçlanması zaman isteyeceği için sabrınızı en üst potansiyelinde kullanmalısınız. Niyet edin ve ümit edin. İsteklerinizi mutlaka ki çekeceksinizdir.
YAY
İş meselelerinde olsun aşk meselelerinde olsun bugünlerde olanı zihninizde daha da büyütmeye ve kocaman bir kaygı topu haline getirmeye meyiliniz var.
OĞLAK
Dünyevi konularla işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.
Ruhani çalışma dua ya da ritüellerinizi ilerleyen zamanlara erteleyebilir yarım kalan işlerinizi bitirebilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde size iyi hissettirecek, içinde sevgi barındıran herhangi bir şeye de aynı şekilde yönelebilirsiniz ve bu ruh hali size oldukça iyi gelecektir.
BALIK
Bu aralar kalpten istekleriniz için fırsatları fark edip kullanırken mümkünse aksiyon almayı ilerleyen günlere erteleyin. Yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz.