24 Mayıs tarihli günlük burç yorumları...

KOÇ

İçsel huzur ve dengenizin olması çok önemli. Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi anlayarak akışına bırakırsanız kolaylıkla atlatarak hayattan keyif alabileceksiniz.



BOĞA

Maddi konularda darda hissettiğiniz anda yardım gelmesi size cesaret verecek. Aşk konularında da umut vaat edici fırsatlar yakalayabilirsiniz.

İKİZLER

Enerjinizi yanlış yerlere harcamamak için egzersiz yaparsanız çok faydalı gelecektir.

Yenilikler için uygun bir gün olmasa da işlerinizi tamamlayıp bitirmek için uygun.



YENGEÇ

Maddi konularda ihtiyaçlarınızı karşılamakta güçlük çekeceğiniz günlerdesiniz.

Borç enerjisini mümkün olduğunca üzerinizde biriktirmemeye çalışın.



ASLAN

Yeniye kolay ayak uydursanız da geçmişe de bağlı bir tarafınız var ve bu direkt olarak geçmiş travmalarınızı da bugününüze taşıdığınız anlamına gelmekte.



BAŞAK

Taşlar ile kavga ederek bir yere varamayacağınız için enerjinizi iyi bir strateji ile onları yolunuzdan kaldırmaya kullanmanızda fayda var.



TERAZİ

Sizler için zor olsa da bazı gerekli konularda pasif ve olayları olduğu gibi kabul eden, isyan etmeyen tutumda kalın. Doğru noktalarda da enerjinizi yükseltin.



AKREP

Bazı şeylerin sonuçlanması zaman isteyeceği için sabrınızı en üst potansiyelinde kullanmalısınız. Niyet edin ve ümit edin. İsteklerinizi mutlaka ki çekeceksinizdir.



YAY

İş meselelerinde olsun aşk meselelerinde olsun bugünlerde olanı zihninizde daha da büyütmeye ve kocaman bir kaygı topu haline getirmeye meyiliniz var.



OĞLAK

Dünyevi konularla işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.

Ruhani çalışma dua ya da ritüellerinizi ilerleyen zamanlara erteleyebilir yarım kalan işlerinizi bitirebilirsiniz.



KOVA

Bugünlerde size iyi hissettirecek, içinde sevgi barındıran herhangi bir şeye de aynı şekilde yönelebilirsiniz ve bu ruh hali size oldukça iyi gelecektir.



BALIK

Bu aralar kalpten istekleriniz için fırsatları fark edip kullanırken mümkünse aksiyon almayı ilerleyen günlere erteleyin. Yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz.