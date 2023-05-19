19 Mayıs tarihli günlük burç yorumları...

KOÇ

Arkadaşlık ilişkilerinizde elinizden geleni yapsanız da beklediğiniz karşılığı göremeyebilirsiniz.

Kimin gerçek dostunuz kimin sahte olduğunu iyi ayırt edin.

BOĞA

Sessiz kalmak istediğiniz bir dönemde olsanız da sevdikleriniz buna izin vermeyebilir.

Duygusallık ve gerçek hayatın dengesini kurma becerileriniz ön planda olabilir.

İKİZLER

Aşk konusunda verdiğiniz emek ve gördüğünüz emeğin dengede gittiğinden emin olmalısınız.

Sağlığınızla alakalı olumlu gelişmelerin yaşanması mümkün.

YENGEÇ

Arkadaşlık ilişkileri hususunda dedikodulara fazla önem vermemelisiniz.

Etrafınızda yalan haberler dolaşarak yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir.

ASLAN

Bu aralar okuduğunuzu iyi anlamalı ve doğru cevap verdiğinizden emin olmalısınız. Aşk konusunda partnerinize kendisini ifade etmesi için bir şans verin.

BAŞAK

Bugünlerde özel isteklerinizi gerçekleştirecek istikrar ve cesarete sahip olsanız da kendinizi yorgun ve bir şeyler yapmak istemezken bulabilirsiniz.

TERAZİ

Aşk konusunda bir şeyleri yanlış anlamadığınızdan emin olmalısınız.

İkili ilişkiler konusunda düşünceli tutumunuzu korumanız gerektiğini hep hatırlamalısınız.

AKREP

Çabanızdan kaynaklı olacak gelişmeler size keyifli gelebilir.

İlişkinizdeki anlaşmazlıkların çözülmesi ve bunların kolaylıkla olması size çok iyi gelebilir.

YAY

Bugünlerde özellikle aldığınız ürün ya da hizmetlerden memnun kalmayabilirsiniz bu yüzden önemli alışverişlerinizi ilerleyen zamanlara sarkıtabilirsiniz.

OĞLAK

Son zamanlarda mükemmeliyetçi haliniz aslında iyi niyetli olsa da partneriniz kendisini yetersiz hissedebilir ve ilişki içerisinde birtakım problemler yaşanabilir.

KOVA

Bugünlerde mesleki anlamda olumlu bir süreçtesiniz. Maddiyatınızın yeterli geleceği, kariyerinizde olumlu bir sürece geçeceğiniz bir dönemdesiniz.

BALIK

Hayatınıza birtakım yeniliklerin girdiğini görebilirsiniz. Olumlu yönde istediğiniz değişimleri gerçekleştirmeye başlamak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.