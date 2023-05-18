18 Mayıs tarihli günlük burç yorumları...

KOÇ

Uzun süreli ilişki içerisinde olan Koç'lar bugünlerde partnerleri ile birtakım sosyal planlar yapabilir hatta arkadaş grubu, sosyal çevrelerini de dahil edebilirler.



BOĞA

Duygusal olarak kendinizi çok verimli hissedebilirsiniz. Bilhassa ilişki içerisinde kendinizi ifade edebilmekte hiç tereddüt etmeyebilir ve başarılı olabilirsiniz.

İKİZLER

Hayattan almanız gereken ders mucizelere açık ve daha canlı bir insan olmak olabilir.

Sosyal olmayı denerseniz beraberinde size popülerlik getirdiğini de görebilirsiniz.

YENGEÇ

Ciddi ilişki için zaman gerektiğini hatırlayacak. İkili ilişkilerde hemen samimiyet kurmamaya çalışacaksınız. Yük ve sorumluluklarınız artabilir.

ASLAN

Siz mükemmel olsanız da karşı taraf beklentilerinizi karşılayamayabilir.

Bu yüzden hem ilişkinize hem de partnerinize zaman vermenizde fayda olacaktır.

BAŞAK

Yalnız olan Başak'lar tanıştığınız kişi ile ilişkinizi yavaş bir şekilde sürdürmeniz ve birbirinizi tanımanız gerektiğini hatırlayın. Önceliklerinizin farkına varın.

TERAZİ

Bir şeylerin hızlı yaşanıyor olması sizi hata yapmaya meyilli bir insan haline getirebilir.

Temkinli hareket etmek sizi bir takım pişmanlıklardan koruyacaktır.

AKREP

Eski ilişkinizi yeniden canlandırmak için uygun bir gün olabilir.

Duygusal olarak hazır hissetmediğiniz hiçbir şeyi yapmaya kendinizi zorlamamalısınız.

YAY

Uzun süredir ilişkisi olan Yay burcu üyeleri ilişkinizi riske atacak hareketlerde bulunmaktan kaçınmalısınız.

Karar verirken en net kararınızı vermeye çalışmalısınız.

OĞLAK

Sağlık problemlerine karşı önlemlerinizi almanız sizin için hayırlı olacaktır. Bilhassa diş, dudak, uçuk gibi problemlere karşı dikkatli olmanız gerekmekte.

KOVA

Aşk konusunda karşı tarafa şans vermeniz gereken bir gündesiniz.

Aşk konusunda geçmiş bir takım tecrübelerinizin size yol haritası olmasına izin vermemelisiniz.

BALIK

Kısa vadede tüketilebilecek aşklara yönelmeniz olası.

Hızlı bitişler yaşanmaması açısından yeni tanıştığınız kişiler ile bir şeyleri yavaş götürmek gerekmekte