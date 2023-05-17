17 Mayıs günlük burç yorumları...

KOÇ

Eğitim içerikli konulara bilinçli olarak eğilebilirsiniz.

Yeni bir kitaba başlamaktan tutun da uzmanlık alanı geliştirmeye kadar her konuda başarılı olacağınız bir süreçtesiniz.

BOĞA

Beklediğiniz sizi güvende hissettirecek iş teklifleri bugünlerde kapınızı çalabilir. Ayrıca maddi konularla ilgili her türlü atılım için uygun bir gün.

İKİZLER

Geçmişten gelen destekleriniz yerini kendi ayaklarınız üzerinde durmaya bırakabilir.

Kendi gücünüzü ve hayata bakış açısınızı yeniden keşfedeceğiniz günlerdesiniz.

YENGEÇ

Yaptığınız işlerin taktir edilmesi sizi ileriye yönelik daha da motive edecek.

Verdiğiniz kararların arkasında durabilme gücünü kendinizde bulabileceksiniz.

ASLAN

Mutlu olacağınız ve herkese kendinizi en verimli şekilde ifade edeceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BAŞAK

Kendinizi iyi hissetmenize vesile olacak herhangi biri ile yapacağınız paylaşımlar ve insanların teşvik edici tavrı sayesinde motive ve gelişime açık hissedeceksiniz.

TERAZİ

Kendinizi sadece yapabilirliklerinizi taktir eden ve sizin iyi yönlerinizi destekleyen kişiler ile muhattap edin. İş içerisinde de diplomasiyi elden bırakmayın.

AKREP

Gemileri yakmadan önce düşünerek karar vermenizde fayda var. Karar almadan önce iki kere düşünün ve kendinizi her iki sonuca da hazırlayın.

YAY

Bugünlerde aşk niyetleriniz bugünlerde her an gerçek olabilir. Yalnız kalmayacağınız ve karşı cinsin ilgisini kolayca çekeceğiniz bir zaman dilimindesiniz.

OĞLAK

Bir süredir üzerinizde baskı hissettiğiniz ve açmazda olduğunuzu düşündüğünüz konularda beklemediğiniz yerden gelecek bir yardım eli ile çok ferahlayabilirsiniz.

KOVA

Evlilik ve aşk meseleleri ile ilgili her türlü kararı almak için uygun bir gündesiniz.

İçinde sevgi olan ve size sevgi getirecek her türlü eylemi gerçekleştirebilirsiniz.

BALIK

Ailevi meselelerinizi düzenlemek için uygun bir gün. Zamanınızı sizi eleştiren kişilere vermek yerine evinizin dekorasyonuna yönlendirerek huzuru bulabilirsiniz.