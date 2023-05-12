12 Mayıs günlük burç yorumları...

KOÇ

Bazı sorumluluklar almanız gereken bu süreçte sizi fazladan sorumluluklar ile bunaltmaya çalışan, ya da kendi işlerini size yüklemeye çalışan iş arkadaşlarınız olabilir.

BOĞA

Nezaketiniz iş ve mesleki konularda bugünlerde hayat kurtarıcı olabilir.

Sadece kendi sorunlarınızı değil, başkalarının sorunlarını da çözebilirsiniz.

İKİZLER

Maddi konularda elinize beklemediğiniz yerden para gelebilir ya da paranız bereketlenebilir, çoğunlukla paranızı harcama noktasında problem yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde her işimi ben hallederim tavrına girebilir, uzun vadede kararsızlık ile tek başınıza mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

Dostlarınıza güvenin.

ASLAN

İstediğiniz şeylerin nezaket ile çözüme ulaşacağını görerek rahatlayabilirsiniz.

İletişim odaklı sorunlarınızı çözmek için yapacağınız atılımlar olumlu sonuçlanacak.

BAŞAK

Eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz ya da beklediğiniz şehir dışı misafirleriniz gelebilir. Çevrenizin kalabalık, hayatınızın keyifli olacağı günlerdesiniz.

TERAZİ

Bulunduğunuz ortamda sevimlilik maskotu olarak anılacaksınız, bu durum da çevrenizin genişlemesine hatta aşka yelken açmanıza bile vesile olabilir.

AKREP

İkili ilişkilerde şansı yakalayacağınız bir gündesiniz. Zaaflarınızı açık etmeden önce partnerinize ya da sırrınızı verdiğiniz kişiye güvenebileceğinizden emin olun.

YAY

Bu aralar herhangi bir konuda zafer elde edebilirsiniz ve bu durum sizi çok mutlu edebilir, bir süredir beklediğiniz bazı haberler gelerek sizi rahatlatabilir.

OĞLAK

Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilmesi için ödün vermeniz gereken bir gündesiniz. Partneriniz özür bekleyebilir. Önemli olan sevginizi göstermek olacak.

KOVA

Özellikle yazılı iletişimlerinizde 2 kere kontrol ederek karşı tarafa eksiksiz ulaştığından emin olun. Aile ilişkilerinde huzur ve mutluluğu yakalayacaksınız.

BALIK

Duygusal konularda karar almadan önce iki kere düşünün.

Partnerinizin kusurlarını ön plana çıkartarak kızdırabilir ortalığın gerilmesine sebep olabilirsiniz.