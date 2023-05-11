11 Mayıs tarihli burç yorumları...

KOÇ

Kararsız olduğunuz noktaların üzerine düşerek netlik içerisinde olmaya çalışın.

Eğer isterseniz sevdiklerinizden de yardım almaya niyet edebilirsiniz.

BOĞA

İlişkisi iyi gitmeyen Boğa'lar bu yıpranış süreçleri ile alakalı rasyonel kararlar alabilirler. Bitiş ya da revize etmek olsun mantığınızı ön plana koymanızda fayda var.

İKİZLER

Yaptığınız işleri ailenizin de onayladığını görmek sizi rahatlatacak. Maddi anlamda hayatınızda bir takım bolluk, bereket ve mutluluklar söz konusu olacak.



YENGEÇ

İşinizle alakalı strese girmeniz mümkün olsa da karşınıza çıkacak yeni fikirlerin ve ilhamların daha hayırlı olduğunu görerek geleceğe güvenebileceksiniz.

ASLAN

Aşk konusunda pozitif gelişmeler yaşanabilir ancak sizin bakış açınız çok önemli. Küçük olaylarda hemen karamsarlığa düşmemeniz oldukça önemli.

BAŞAK

Buaralar kendinizi verimli hissettiğiniz konularda başarılı olabilirsiniz. Duygusal açıdan partnerinize kendinizi samimiyet, şefkat ve sevgi ile açabileceksiniz.

TERAZİ

Eğitimle alakalı bir takım gelişmeler gündeme gelebilir ve somut adımlar atmaya cesaret edebilirsiniz.

Genel anlamda olumlu ve rasyonel bir gün geçirebilirsiniz.

AKREP

Sağlık konusunda endişelenebilirsiniz ancak bir problem yokken panik olmamalısınız.

Geleceğinizle ilgili karamsar olmamak için bilinçli ve istekli çaba göstermelisiniz.



YAY

Eğitim, öğrenme, mesleki alanlarda oldukça başarılı olabilirsiniz. Var olan mesleğiniz dışında bir takım hobiler de edinmek isteyebilir ve başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK

Partnerlikle alakalı her konuda başarılı olabilirsiniz. İş ya da aşk partnerliği herhangi bir niyetiniz olsun ikili sürdürülecek konularda başarı hissedeceksiniz.



KOVA

Problemlerinizi çözmek için uygun bir gün. Seyahat niyetlerinizle alakalı bir takım sonuçlar olabilir. Aşk konusunda problemlerinizi çözmek için realistik düşünmelisiniz.

BALIK

Geçmişi bitirmek verimli sonuçlar doğuracak.

Yeni bir hayata adım atmak için göstereceğiniz çabaya karşılık alabileceksiniz. Gelecek planlarınız ön plana geçebilir.