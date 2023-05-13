13 Mayıs günlük burç yorumları...

KOÇ

Son zamanlarda bazı konularda sizi mutlu etmesi için çevrenizdeki kişileri ya da birilerini beklemeyin, kendinizi içinizdeki durumdan çıkarmaya çalışın.

BOĞA

Bugünlerde sosyal çevrenizin genişlediği, insanlarla bir arada keyifli paylaşımlar yapabilme potansiyelinizin olduğu bir gündesiniz.

Bunun keyfini çıkarın.

İKİZLER

En büyük dostunuzun kendiniz olduğunu hep hatırlayın. Kendiniz ve hayalleriniz için göstereceğiniz çaba hayat yolunda tecrübe ve başarı getirir.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda mutlu ve huzurlu hissedeceğiniz bir gündesiniz.

Sosyalleşmek ve insanlarla fikirlerinizi paylaşmak için oldukça uygun bir gündesiniz.

ASLAN

Zamanınızın büyük bir çoğunluğunu kişisel gelişim için ayırmayı tercih edebilir ve entelektüel olarak merak ettiğiniz konuları araştırmaya ayırabilirsiniz.

BAŞAK

Başkalarının söylediklerini ya da düşündüklerini haddinden fazla önemsememeye dikkat edin ve kendiniz için yaşadığınızı hep hatırlayın.

TERAZİ

Etrafınızdaki insanlara yaptığınız fedakarlık ve gereğinden fazla verme halinizden kaynaklı sorunlar ve pişmanlıklar ortaya çıkabilir, onlardan arınmalısınız.

AKREP

Başarısızlıklarınız için kendinizi suçlamak yerine onların altından ders almaya ve öğrenmeye başlarsanız hayatınızda büyük bir değişikliğe imza atabilirsiniz.

YAY

Özellikle işinizde tecrübeleriniz sizi daha güçlü yapar ve eleştirel tarafınız sizi kısıtlar bu yüzden başaramadıklarınızın altındaki nedenleri bulmaya çalışın.

OĞLAK

Bugünlerde hem paylaşımın güzelliğini tadabilir hem de farklı bakış açılarının hayatınızı ne denli düzene sokabileceğini görebilirsiniz. Bu size iyi gelecek.

KOVA

Sorunlarınızı dostlarınızla paylaşarak onlardan gelecek çözüm önerilerine açık olabilirsiniz. Ancak buradaki hassas denge söyleneni harfiyen yapmak olabilir.

BALIK

Maddi konularla alakalı olarak bereketinizi yitirmiş gibi hissetseniz de bu sürecin geçici olduğunu bilin. Dedikodu ve benzeri kavramlardan uzak durmak isteyeceksiniz.