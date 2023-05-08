8 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Hastalıklara karşı dikkatli olmalısınız zira üşengeçliğiniz artabilir, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Bu da giyiminizi, beslenmenizi ve davranışlarınızı etkileyebilir.

BOĞA

Aşk konusunda cesur adımlar atmanız gerekmekte. Gözünüzün bilhassa açık olması gereken bir dönemdesiniz. Ayrıca istikrar da gününüzün vazgeçilmezi olabilir.

İKİZLER

İlişkisi olmayan İkizler seçenekler arasında kalabilirsiniz.

Bugünlerde rasyonel bakmak yerine olaylarda sezgilerinizle de hareket edebilmelisiniz.

YENGEÇ

Aşk konusunda çaba göstermeniz gereken bir dönemdesiniz.

Bir ilişkiyi sürdürmeye çalışıyorsanız sizin partnerinize göre daha çok çabalamanız gerekebilir.

ASLAN

Aşk hayatınızla alakalı atacağınız adımlar sağlam ve kalıcı olabilir. Bu yüzden cesaretinizi göstermeniz gerekmekte ve aldığınız kararlardan emin olmalısınız.

BAŞAK

Bir takım işlerinizi gerçekleştirmek için kendinizi çok hevesli hissetmeyebilirsiniz.

Yine de aşk konularındaki şansınız sizi ilerlemeye ve kendinizi geliştirmeye yönlendirebilir

TERAZİ

Aşk hayatınızdaki bir takım farkındalıklar aydınlanmanıza ve ilerlemenize vesile olabilir. Bu durum hem aşk hem iletişim anlamında limitlerinizi genişletebilir.

AKREP

Son zamanlarda iş konusunda bereketinizin arttığı bir günde olacağınız için elinizi attığınız işler ve bir takım kariyer planları kolaylıkla büyüyerek gelişebilir.

YAY

Bugünlerde partnerinizin çok fazla ilgisi sizde kafa karışıklığı yaratabilir aynı zamanda iş hususunda da baskıdan nezaketle kurtulmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Önceden verilmiş bir takım sözler tekrar gündeme gelebilir.

Bu sözlerin hangisinin rasyonel, hangisinin olmadığını ayırt etmek için çaba göstermeniz gerekebilir.

KOVA

Aşk konusunda kendinizi ilişkiye hazır hissetmeyebilir, mevcut partnerinizden uzaklaşabilirsiniz.

Bugün ciddi ilişki kararlarından kaçınmanızda fayda var.

BALIK

Partnerinizin kusurlarını görmezden gelmeyi tercih edebilir ve olgunca davranış sergileyebilirsiniz. Kendinizi ise geliştirmek için oldukça çaba göstererek ilerleyebilirsiniz.