7 Mayıs tarihli günlük burç yorumları...

KOÇ

Aşk konusunda oldukça cesaretli hissedebilirsiniz. İster başlamak isteyin ister bitirmek her konuda gerekli şekilde kendinizi savunabilir ya da ifade edebilirsiniz.



BOĞA

Aşk ve aile konularında karmaşık gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Sosyal ilişkileriniz ve insanlarla olan durumlar bugünlerde size oldukça karmaşık gelebilir.

İKİZLER

Duygusal konularda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İnsanların samimiyetini tartmanız gerekiyor, samimiyetsiz kişilerin niyetlerinin hemen farkına varmalısınız.



YENGEÇ

Bir takım isteklerinizden ödün verecek kadar cesaretli olabilirsiniz.

Dikkatinizin aşk konusunda olacağı şu günlerde beklenmedik sürprizler yaratabilirsiniz.

ASLAN

Grip ya da dalgınlığa bağlı ufak kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

Çevrenizle etkileşiminiz sizi git gide daha da popülerleştirebilir.

BAŞAK

Hayatınızı duygusal değil rasyonel tabular üzerine inşa etmek isteyebilirsiniz.

Bir takım hayallerinize dair olan gelişmeler kafanızın karışmasına neden olabilir.

TERAZİ

Samimiyetinizi ortaya koyabildiğiniz ölçüde başarılı olabileceğiniz gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizin sağlıklı ilerlediği bir gündesiniz.

AKREP

Bugünlerde cesaret gerektiren konularda cesurca adımlar atabilirsiniz. Bilhassa işinizle alakalı konularda üstlerinize kafa tutmanız bile söz konusu olabilir.

YAY

Bir şeylerle boğuşmayı bitirmek istemeniz normaldir zira her problemi çözmek zorunda da değilsiniz.

Hayallerinize giden yolda olanlar için aksiyon almaya çalışın.

OĞLAK

Kendinizi iyi hissetmek için göstereceğiniz çaba beraberinde bir takım sorumluluk duygularını da getirebilir.

Kendinize verimli olabileceğiniz süreçtesiniz.

KOVA

İkili ilişki içerisinde özgürlüğünüzün çokta kısıtlanmasını istemeyebilirsiniz.

Kendinizi iyi hissetmek için ruhunuzu geliştirmeye yönelik birtakım kararlar alabilirsiniz.

BALIK

Zamanınızı verimli geçirmek istediğiniz için kendinize olan yatırımınızı yükseltseniz de özellikle aşk konusunda bir takım şeyleri hırs haline de getirebilirsiniz.