KOÇ
Aşk konusunda oldukça cesaretli hissedebilirsiniz. İster başlamak isteyin ister bitirmek her konuda gerekli şekilde kendinizi savunabilir ya da ifade edebilirsiniz.
BOĞA
Aşk ve aile konularında karmaşık gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Sosyal ilişkileriniz ve insanlarla olan durumlar bugünlerde size oldukça karmaşık gelebilir.
İKİZLER
Duygusal konularda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İnsanların samimiyetini tartmanız gerekiyor, samimiyetsiz kişilerin niyetlerinin hemen farkına varmalısınız.
YENGEÇ
Bir takım isteklerinizden ödün verecek kadar cesaretli olabilirsiniz.
Dikkatinizin aşk konusunda olacağı şu günlerde beklenmedik sürprizler yaratabilirsiniz.
ASLAN
Grip ya da dalgınlığa bağlı ufak kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.
Çevrenizle etkileşiminiz sizi git gide daha da popülerleştirebilir.
BAŞAK
Hayatınızı duygusal değil rasyonel tabular üzerine inşa etmek isteyebilirsiniz.
Bir takım hayallerinize dair olan gelişmeler kafanızın karışmasına neden olabilir.
TERAZİ
Samimiyetinizi ortaya koyabildiğiniz ölçüde başarılı olabileceğiniz gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizin sağlıklı ilerlediği bir gündesiniz.
AKREP
Bugünlerde cesaret gerektiren konularda cesurca adımlar atabilirsiniz. Bilhassa işinizle alakalı konularda üstlerinize kafa tutmanız bile söz konusu olabilir.
YAY
Bir şeylerle boğuşmayı bitirmek istemeniz normaldir zira her problemi çözmek zorunda da değilsiniz.
Hayallerinize giden yolda olanlar için aksiyon almaya çalışın.
OĞLAK
Kendinizi iyi hissetmek için göstereceğiniz çaba beraberinde bir takım sorumluluk duygularını da getirebilir.
Kendinize verimli olabileceğiniz süreçtesiniz.
KOVA
İkili ilişki içerisinde özgürlüğünüzün çokta kısıtlanmasını istemeyebilirsiniz.
Kendinizi iyi hissetmek için ruhunuzu geliştirmeye yönelik birtakım kararlar alabilirsiniz.
BALIK
Zamanınızı verimli geçirmek istediğiniz için kendinize olan yatırımınızı yükseltseniz de özellikle aşk konusunda bir takım şeyleri hırs haline de getirebilirsiniz.