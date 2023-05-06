6 Mayıs günlük burç yorumları...

KOÇ

İş arkadaşlarınızla geçinmekte sorun yaşamazken, üstlerinizin üslubundan çok verim alamayabilirsiniz.

Sakin kalmalı ve kendinizi nezaketle ifade edebilmelisiniz.

BOĞA

Aşk konusunda kendinizi iyi hissedebilirsiniz ancak arkadaşlık ilişkileriniz ağır basabilir. Bazı konularda söylemlerinizi yeniden gözden geçirmenizde fayda var.

İKİZLER

Bazı sırlarınızı açığa vurabilir ya da derin duygularınızı göstermek isteyebilirsiniz.

Sevdiklerinizle çok fazla bir arada olmayabilir, içe dönük olmayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk konusunda kendinizi iyi hissettiğiniz, bir gündesiniz.

Sevilme odaklı olmak isteyebilir, sevildiğinize derinden ikna olmak için çaba görmeyi tercih edebilirsiniz.

ASLAN

Kendinizi verimli hissettiğiniz ve problemlerinizi çözmek için kendinizi dinleyebildiğiniz bir gündesiniz.

Zorunlu kararlarınızı yalnız başınıza almanızda fayda var.

BAŞAK

Bugünlerde bazı eksiklerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz.

Özellikle hayatınıza dair bitirmek istediklerinizi tamamlamak için uygun bir gündesiniz.

TERAZİ

Partnerinize karşı kontrolcü olmadığınız sürece aşkta şanslı bir dönemdesiniz.

Kendinizi iyi hissetmekle beraber mutluluğun sizinle olmasını sağlayabilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde alınganlık göstermediğinizden ve adil düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

YAY

Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz. Kafa karışıklıklarınızı gidermek için zamana ihtiyacınız olabilir bu yüzden aceleci olmamakta fayda var.

OĞLAK

Aşk hayatınızda atacağınız adımların size başarı getireceği bir gündesiniz. Kendinizi iş konusunda motive etmeniz gerekebilir, önünüze çıkacak setler yorucu olabilir.

KOVA

Kendinizi göstermek isteyeceğiniz bugünlerde istediğiniz reaksiyonu karşınızdakilerden alamayabilirsiniz bu da kafa karışıklığına neden olabilir.

BALIK

Bugünlerde aşk konusunda kendinize şans vermek isteyebilirsiniz.

Kendinizi karşınızdakine dürüst bir şekilde ifade etmek, adeta içinizi dökmek isteyeceksiniz.