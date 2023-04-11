11 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Her şeyi kendiniz halletmeye çalışmak yerine destek alarak ilerleyin. Bu sayede yeni fikirler ve yemi ilhamlar da hayatınıza girerek size perspektif kazandırabilir.



BOĞA

Kavga ederek çözüme ulaşılamayacağınız keşfedebilir ve ilerleyen günlerde yine diplomatik tavırlarınızla hayatınızı sürdürebilirsiniz.

Konsantrasyonunuz artmakta.



İKİZLER

Aklınızda bir olayı ya da durumu nasıl şifalandırabileceğiniz olduğu taktirde her şey son derece sevgi dolu gerçekleşecek. Bu yolda daha da başarılı adımlar atabileceksiniz.

YENGEÇ

Maddi konularda somut kazanımlar söz konusu. Özellikle ticaret ile uğraşan Yengeç'ler gelirlerini geçen günlere oranla katlanarak artmış şekilde görebilirler.

ASLAN

Arkadaş çevrenizde göreceğiniz iyileşme ve gelişme sizi oldukça motive edecek.

Sosyal etkinlikler ya da galeri gezmeleri gibi etkinlikler için uygun bir gün.

BAŞAK

İyi niyetinizden ötürü daha çok insanı etrafınıza çekmek, hakkınızda hemen fikir sahibi olmasına neden olabilir. Hayatınıza bakın ve başkalarının fikirlerini önemsemeyin.

TERAZİ

Olaylara geniş çerçeveden bakmaya çalışın. İnsanların sizin hakkınızdaki fikirlerini önemsiyor olsanız da bir şeyi başlatmak ve bitirmek konusunda son karar sizde olmalı.

AKREP

Maddi problemlerinizin hafiflemesi ile hayattan daha çok keyif alabileceğiniz bir dönemin geldiğini hatırlayın. Harcamalarınızla daha çok ilgilenebileceksiniz.

YAY

Maddi ve manevi güzel haberler bugünlerde sizleri oldukça motive edebilir.

Günün en şanslı gruplarından bir tanesi olarak gününüzü keyifli geçirebilirsiniz.



OĞLAK

İşinizde mobinge maruz kalıyorsanız ve kendinizi baskı altında hissediyorsanız durumu düzeltmek için elinizden ne gelebileceğini kafanızda tasarlayın ve eyleme dökün.

KOVA

Duygusal konularda hayır demeyi öğrenmelisiniz.

Hayatta en değerli sizsiniz.

Kendiniz ve içinde bulunduğunuz şartların el verişliliği ön planda olmalı.

BALIK

İş değişikliği yapmak isteyen Balık burcu üyeleri şanslı olacaklar.

Kariyerinizin gidişatından memnun değilseniz iş değiştirebilir, ya da departman değiştirebilirsiniz.