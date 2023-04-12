12 Nisan günlük burç yorumları
Bu aralar aşk hayatınızla alakalı çözülmemiş bazı meseleler olması önünüzü görmenize ve hayatınızda güzel giden şeylere odaklanmanıza engel olabilir.
BOĞA
Maddi anlamda beklemediğiniz gelişmeler olabilir.
Dardayken gelen dost eli içinize su serpebilir ya da beklediğiniz ve dönmeyeceğine inandığınız bir iş dönebilir.
İKİZLER
Gözünüzden hiçbir detayın kaçmayacağı bugünlerde özellikle iş yerinizde adalet arayışı içerisinde olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili kişilerden aksiyon alabilirsiniz.
YENGEÇ
Partnerinizle sevgi dolu paylaşımlarınız artabilir, bir açıdan da fazla alıngan olabilirsiniz, özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde bozulmalar gündeme gelebilir.
ASLAN
Yalnız olan Aslan'lar aşka bir şans verebilir.
Duygusal ilişki yürütebileceğiniz kişinin hayatınıza girmesi olası ancak romantizm zaman içerisinde gelecektir.
BAŞAK
Bugünlerde duygusal konularda düzeni oturtmak için gösterdiğiniz çaba partnerinizin gözünden kaçmayacak, aşk ilişkilerinizde iyileşmeye giden bir evredesiniz.
TERAZİ
Bugünlerde hayatınızda size ağırlıklı olarak eşlik eden duygu ve düşünceleri yakalamaya çalışın.
Kötü olanların sebeplerini bulun, onları dönüştürmeye çalışın.
AKREP
Çabalamak istememe hali ilişkinize zarar verebilir bu yüzden dengeyi kurmaya çalışın. Dengede bir ilişki sizi çok daha sevgi dolu yapar ve partnerinizi mutlu eder.
YAY
Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olması halini herkesle paylaşmamalısınız.
Nazara gelebilme ya da negatif enerjiyi çekebilme potansiyeliniz mevcut.
OĞLAK
Kendinizi yalnız hissedeceğiniz bu günlerde yalnızlığı kötü bir şey gibi görmek yerine içinde geleceğinizi inşa etme potansiyelini ortaya çıkartın.
KOVA
Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz bir zaman dilimindesiniz.
Gerek partnerinizden gerekse dışarıdan bugünlerde hediyeler alabilirsiniz, mutlu olabilirsiniz.
BALIK
Bazı konularda gösterdiğiniz azim sizi yorgun düşürebilir, bugünlerde dinlenmeye ya da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak aktivitelere yönelebilirsiniz.
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