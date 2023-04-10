KOÇ
Özellikle aşk konusunda partnerini şaşırtmayı başardınız.
Ondan alacağınız ufak haber veya bir hediye sizi mutlu edecek. Sürpriz dolu bir gün sizi bekliyor.
BOĞA
Oldukça sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz.
Kendinizle çelişmemek için iyimser düşünmelisiniz.
Bu davranış tarzı ideallerinize bir adım daha yaklaştırır.
İKİZLER
Sürekli umudunuzu yeniliyor ve olayları sevgiyle karşılıyorsunuz.
Bu pozitif haliniz dostlarınızın dikkattini çeliyor. Sizi üzenlerle dahi dost olmayı başarıyorsunuz.
YENGEÇ
Eşsiz bir egonuz var.
Partnerinize öfkelenmiş durumdasınız.
Olayları büyütmeden beyninizi dinlendirin.
Çok daha fazla olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.
ASLAN
Kendinizi iş konusunda öyle şartlamışsınız ki adeta siz değil başka biri olmuşsunuz.
Sahte dostluklara rağbet etmiyordunuz. Kendinizde bir o kadar dürüstsünüz.
BAŞAK
Çok önem verdiğiniz değerlerden ani baz geçebilir ve planlarınızı yenilenebilirsiniz.
Sizinde kendinize göre bir takım arzularınız olması gayet doğal çabalamalısınız.
TERAZİ
Birşeyleri kabullenmemek adına sürekli zihninizi yoruyorsunuz.
Özellikle mali konularda bir haylı sıkıntılı dönemdesiniz. Harcamalarınızı dikkatli yapmalısınız.
AKREP
Birilerinin sizinle oyun oynuyor düşüncesi kalbinizi kırıyor oysa öyle birşey yok sadece siz evham ediyorsunuz.
Tetikte olmanız mutsuzluğunuzu hazırlamanız demek.
YAY
Bugünlerde bir takım kişiler sizin imkanlarınızdan faydalanmak adına çevrenizde bolca dolaşabilirler.aman dikkat edin mali kayıplar yaşayabilirsiniz.
OĞLAK
Adil kararlar vererek birilerine muhteşem yardımlarda bulunuyorsunuz.
Maddi olmasada manevi destek vermeniz karşınızda ki dostunuzu bir hayli memnun oluyor.
KOVA
Birilerini taktirini toplamış ve size lütuf da bulunuyor elbette bu durum bir hayli hoşunuza gidiyor. Var gücünüzle çok daha fazla ön plana çıkma arzunuz kabarıyor.
BALIK
Mücadele ile geçen bir süreç yaşadınız ve bugün öfke patlaması yaşıyorsunuz. Ruh halinize hakim olmayı başarmalısınız. İş arkadaşlarınızla asla ağız dalaşı yaşamayın.
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KOÇ
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