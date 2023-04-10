10 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Özellikle aşk konusunda partnerini şaşırtmayı başardınız.

Ondan alacağınız ufak haber veya bir hediye sizi mutlu edecek. Sürpriz dolu bir gün sizi bekliyor.



BOĞA

Oldukça sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz.

Kendinizle çelişmemek için iyimser düşünmelisiniz.

Bu davranış tarzı ideallerinize bir adım daha yaklaştırır.



İKİZLER

Sürekli umudunuzu yeniliyor ve olayları sevgiyle karşılıyorsunuz.

Bu pozitif haliniz dostlarınızın dikkattini çeliyor. Sizi üzenlerle dahi dost olmayı başarıyorsunuz.



YENGEÇ

Eşsiz bir egonuz var.

Partnerinize öfkelenmiş durumdasınız.

Olayları büyütmeden beyninizi dinlendirin.

Çok daha fazla olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.



ASLAN

Kendinizi iş konusunda öyle şartlamışsınız ki adeta siz değil başka biri olmuşsunuz.

Sahte dostluklara rağbet etmiyordunuz. Kendinizde bir o kadar dürüstsünüz.



BAŞAK

Çok önem verdiğiniz değerlerden ani baz geçebilir ve planlarınızı yenilenebilirsiniz.

Sizinde kendinize göre bir takım arzularınız olması gayet doğal çabalamalısınız.



TERAZİ

Birşeyleri kabullenmemek adına sürekli zihninizi yoruyorsunuz.

Özellikle mali konularda bir haylı sıkıntılı dönemdesiniz. Harcamalarınızı dikkatli yapmalısınız.



AKREP

Birilerinin sizinle oyun oynuyor düşüncesi kalbinizi kırıyor oysa öyle birşey yok sadece siz evham ediyorsunuz.

Tetikte olmanız mutsuzluğunuzu hazırlamanız demek.



YAY

Bugünlerde bir takım kişiler sizin imkanlarınızdan faydalanmak adına çevrenizde bolca dolaşabilirler.aman dikkat edin mali kayıplar yaşayabilirsiniz.



OĞLAK

Adil kararlar vererek birilerine muhteşem yardımlarda bulunuyorsunuz.

Maddi olmasada manevi destek vermeniz karşınızda ki dostunuzu bir hayli memnun oluyor.



KOVA

Birilerini taktirini toplamış ve size lütuf da bulunuyor elbette bu durum bir hayli hoşunuza gidiyor. Var gücünüzle çok daha fazla ön plana çıkma arzunuz kabarıyor.



BALIK

Mücadele ile geçen bir süreç yaşadınız ve bugün öfke patlaması yaşıyorsunuz. Ruh halinize hakim olmayı başarmalısınız. İş arkadaşlarınızla asla ağız dalaşı yaşamayın.