RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 09 Nisan 2023, Pazar

9 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Cazibenizin artacağı ve aşk konusunda ilgi göreceğiniz bir dönemdesiniz. Partnerinizle aranızda geçebilecek kıskançlık problemlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

BOĞA
Duygusal açıdan kendinize faydalı olabilecek hedefler koymak ilişkinizi verimli kılacaktır. Birbirinizi tanıdıkça açılmayı tercih edin, hemen herkese güvenmeyin.

İKİZLER
Aşk konusunda iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Özellikle evli olan İkizler aşk problemlerini hızlı bir şekilde çözebilirler. Evliliklerine dirlik ve huzur getirebilirler.

YENGEÇ
Gördüğünüz ilgiye göstereceğiniz tepkide sezgilerinizi dinlemeyi ihmal etmemelisiniz. Sevgi ve ilgi konusunda çokta bekletici olmamaya özen göstermelisiniz.

ASLAN
Bugünlerde güvendiğiniz şeylerle alakalı emin olamadığınız, yer yer sarsıcı durumlar yaşanabilir. Hayatta en çok kendinize güvenmeniz gerektiğini hep hatırlayın.

BAŞAK
İş konusunda stres yapmadığınıza emin olmanız gerekmekte.
Ani tepkime göstermediğinizden, üstlerinizle çatışma içerisinde olmadığınızdan emin olmalısınız.

TERAZİ
Bugünlerde hayatınızda bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir hepsini sakin bir şekilde karşılamaya ve geleni kabul etmeye özen göstermeniz gerekmekte.

AKREP
Fiziksel olarak kendinizi güçlendirmeniz gerekebilir. Günü hareketli fakat dikkatli geçirmek uygun olacaktır. Sosyal ilişkilerinizi geliştirmek için uygun bir gün.

YAY
Kendinizde özellikle de fiziksel değişim yapmayı düşünüyorsanız ilerleyen günlere bırakabilirsiniz.
İlişkiler genel anlamda bugünlerde size bunaltıcı gelebilir.

OĞLAK
Mesleki konularda başarılı olabilir, bereketinizin arttığını görebilirsiniz. Empati yönünüz çok fazla gelişkin olduğu için kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

KOVA
İş ve mesleki konularda da başarılarınız fark edilmesini istediğiniz kişiler tarafından fark edilebilir.
Sempatik görüntünüz herkesin olumlu yönde ilgisini çekebilir.

BALIK
Bugünlerde stresli hissedebilir, beraberinde beklenmedik tepkiler verebilirsiniz.
İş ve özel hayatınızda doğru tepkileri verdiğinizden emin olun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 9 Nisan günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA