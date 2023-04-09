9 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Cazibenizin artacağı ve aşk konusunda ilgi göreceğiniz bir dönemdesiniz. Partnerinizle aranızda geçebilecek kıskançlık problemlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.



BOĞA

Duygusal açıdan kendinize faydalı olabilecek hedefler koymak ilişkinizi verimli kılacaktır. Birbirinizi tanıdıkça açılmayı tercih edin, hemen herkese güvenmeyin.



İKİZLER

Aşk konusunda iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz. Özellikle evli olan İkizler aşk problemlerini hızlı bir şekilde çözebilirler. Evliliklerine dirlik ve huzur getirebilirler.



YENGEÇ

Gördüğünüz ilgiye göstereceğiniz tepkide sezgilerinizi dinlemeyi ihmal etmemelisiniz. Sevgi ve ilgi konusunda çokta bekletici olmamaya özen göstermelisiniz.



ASLAN

Bugünlerde güvendiğiniz şeylerle alakalı emin olamadığınız, yer yer sarsıcı durumlar yaşanabilir. Hayatta en çok kendinize güvenmeniz gerektiğini hep hatırlayın.



BAŞAK

İş konusunda stres yapmadığınıza emin olmanız gerekmekte.

Ani tepkime göstermediğinizden, üstlerinizle çatışma içerisinde olmadığınızdan emin olmalısınız.



TERAZİ

Bugünlerde hayatınızda bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir hepsini sakin bir şekilde karşılamaya ve geleni kabul etmeye özen göstermeniz gerekmekte.



AKREP

Fiziksel olarak kendinizi güçlendirmeniz gerekebilir. Günü hareketli fakat dikkatli geçirmek uygun olacaktır. Sosyal ilişkilerinizi geliştirmek için uygun bir gün.



YAY

Kendinizde özellikle de fiziksel değişim yapmayı düşünüyorsanız ilerleyen günlere bırakabilirsiniz.

İlişkiler genel anlamda bugünlerde size bunaltıcı gelebilir.



OĞLAK

Mesleki konularda başarılı olabilir, bereketinizin arttığını görebilirsiniz. Empati yönünüz çok fazla gelişkin olduğu için kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.



KOVA

İş ve mesleki konularda da başarılarınız fark edilmesini istediğiniz kişiler tarafından fark edilebilir.

Sempatik görüntünüz herkesin olumlu yönde ilgisini çekebilir.



BALIK

Bugünlerde stresli hissedebilir, beraberinde beklenmedik tepkiler verebilirsiniz.

İş ve özel hayatınızda doğru tepkileri verdiğinizden emin olun.