KOÇ
Ufak gezi planları iyi gelecek. Arzu ve isteklerinizi sıralamanın tam zamanı.
Yakın bir dostunuzdan mali destek almanız moralinizi daha fazla yükseltecek.
BOĞA
Bugün olağanüstü ince eleyip sık dokuyorsunuz.
Gerçek dışı bilgi almaktan korkuyorsunuz.
Ancak dahi ve kıvrak zekanızla tüm bu sorunları aşacaksınız.
İKİZLER
Birilerine var gücünüzle yardım etmek çabası içine girmiş durumdasınız. Ağzınızdan çıkan her sözü yerine getiriyorsunuz. Bu dürüst tavırlarınız taktir edilmekte.
YENGEÇ
Heyecanınız uzaklarda olan dostlarınızla kavuşmanız. Fazla harcama yapacağa benziyorsunuz. Harcama konusunda dikkatli olun yarın zor bir durumda kalmamak için.
ASLAN
Sevdiklerinizle olmak size mutluluk veriyor.
Kendinizden oldukça emin ve huzurunuz yerinde. Akşam saatlerinde alacağınız bir haber mutluluğunuzu ikiye katlayacak.
BAŞAK
Hayalleriniz dorukta boş hayaller sizler için geçici bir süreç oldukça dikkatli olmalısınız.
Alacağınız maddi yardım sizi heyecanlandıracak. Sıkıntılarınız azalmaya başladı bile.
TERAZİ
Yeni bir iş hayali kuruyorsunuz. Bu haberi alabilirsiniz.
Mali sıkıntılarınızın hat safhada olması sizi yıpratmış durumda. Artık kötü günler geride kaldı.
AKREP
Duygusal yönünüz ağır basıyor. Sürekli geçmişi irdeliyor ve anılarınızı yaşıyorsunuz. İlerki günlerin planlarını yapamayacağınız aşikar. Maddi yatırımlarınızı erteleyin.
YAY
Uzun zamandır beklediğiniz haberi sosyal çevrenizde paylaşmak sizi çok fazla gururlandıracak.
Ancak bu arada sağlığınızı bir hayli ihmal ediyorsunuz.
OĞLAK
Sevdiklerinizle kısa sürede olsa ufak tefek tartışma konusu olacak konulardan kendinizi uzak tutun. Öfke kontrolü yapmalısın. Sorumluluklarınızda göz ardı etmemelisiniz.
KOVA
Ani gelişen olaylar karşısında seyahat planları gerçekleştirebilirsiniz.
Yeni çevre ve dostlar edineceksiniz.
Resmi işlerinizdeki kararlar bir anda değişim olabilir.
BALIK
Vermiş olduğunuz sözleri yerine getirmek için var gücünüzle çabalıyorsunuz.
Oysa ki partneriniz bir hayli sabırsız. Ona sakin bir tavırla aksilikleri izah edebilirsiniz.
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KOÇ
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