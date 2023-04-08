8 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ

Ufak gezi planları iyi gelecek. Arzu ve isteklerinizi sıralamanın tam zamanı.

Yakın bir dostunuzdan mali destek almanız moralinizi daha fazla yükseltecek.



BOĞA

Bugün olağanüstü ince eleyip sık dokuyorsunuz.

Gerçek dışı bilgi almaktan korkuyorsunuz.

Ancak dahi ve kıvrak zekanızla tüm bu sorunları aşacaksınız.



İKİZLER

Birilerine var gücünüzle yardım etmek çabası içine girmiş durumdasınız. Ağzınızdan çıkan her sözü yerine getiriyorsunuz. Bu dürüst tavırlarınız taktir edilmekte.



YENGEÇ

Heyecanınız uzaklarda olan dostlarınızla kavuşmanız. Fazla harcama yapacağa benziyorsunuz. Harcama konusunda dikkatli olun yarın zor bir durumda kalmamak için.



ASLAN

Sevdiklerinizle olmak size mutluluk veriyor.

Kendinizden oldukça emin ve huzurunuz yerinde. Akşam saatlerinde alacağınız bir haber mutluluğunuzu ikiye katlayacak.



BAŞAK

Hayalleriniz dorukta boş hayaller sizler için geçici bir süreç oldukça dikkatli olmalısınız.

Alacağınız maddi yardım sizi heyecanlandıracak. Sıkıntılarınız azalmaya başladı bile.



TERAZİ

Yeni bir iş hayali kuruyorsunuz. Bu haberi alabilirsiniz.

Mali sıkıntılarınızın hat safhada olması sizi yıpratmış durumda. Artık kötü günler geride kaldı.



AKREP

Duygusal yönünüz ağır basıyor. Sürekli geçmişi irdeliyor ve anılarınızı yaşıyorsunuz. İlerki günlerin planlarını yapamayacağınız aşikar. Maddi yatırımlarınızı erteleyin.



YAY

Uzun zamandır beklediğiniz haberi sosyal çevrenizde paylaşmak sizi çok fazla gururlandıracak.

Ancak bu arada sağlığınızı bir hayli ihmal ediyorsunuz.



OĞLAK

Sevdiklerinizle kısa sürede olsa ufak tefek tartışma konusu olacak konulardan kendinizi uzak tutun. Öfke kontrolü yapmalısın. Sorumluluklarınızda göz ardı etmemelisiniz.



KOVA

Ani gelişen olaylar karşısında seyahat planları gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni çevre ve dostlar edineceksiniz.

Resmi işlerinizdeki kararlar bir anda değişim olabilir.



BALIK

Vermiş olduğunuz sözleri yerine getirmek için var gücünüzle çabalıyorsunuz.

Oysa ki partneriniz bir hayli sabırsız. Ona sakin bir tavırla aksilikleri izah edebilirsiniz.