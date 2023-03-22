22 Mart günlük burç yorumları
KOÇ
Aşk konusunda gösterdiğiniz özverilerin bilincinde dengeyi kurmanız gereken bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmek beraberinde ilişkisel düzeyde kıskançlık yaratabilir.
BOĞA
Kusurlu yanlarınızı değiştirmek için gösterdiğiniz çabanız etrafınızdakilere karşı seçici olmaya yönlendirebilir. Mantığınızla hareket etmeyi tercih etmelisiniz.
İKİZLER
Kendinizi gölge içerisinde bırakmak zaman içerisinde samimiyetsizlik hissi yaratabilir bu yüzden en yakınlarınıza veya seçtiğiniz kişilere karşı daha sevecen olabilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk ilişkilerinde sizden anlayış istense de istenileni vermek hususunda çok istekli olmayabilirsiniz, kendi kurallarınızı koymayı tercih edebilirsiniz.
ASLAN
Sezgilerinizin güçlenmesi özellikle yeni iş çevrelerine girerken size yardımcı olabilir.
Verilen vaadlerin gerçekçi olup olmadığını değerlendirme fırsatı yakalayabilirsiniz.
BAŞAK
Herhangi bir konuda uzun vadede uğraşmayı göze alırsanız istediğiniz hedefe sahip olabilirsiniz. Yaratıcılığınızın gelişmesi beraberinde kararsızlığı da getirebilir.
TERAZİ
Gün içerisinde stresinizi arttıracak olaylarla baş etmeniz gerekebilir. Sakinliğinizi koruyamadığınız durumlarda egzersiz ya da kardiyo size iyi gelecektir.
AKREP
Aşk hayatınızda daha anlayışlı olmanız partnerinizle geçirdiğiniz süreç konusunda hem sizin hem de onun olumlu düşünmesine vesile olabilir.
YAY
Dışarıdan dayatılan ya da kabul görmek için yaptığınız şeyleri fark etmeli ve kurtulmak için çaba göstermelisiniz.
Duygusal konularda şanslı hissedebilirsiniz.
OĞLAK
Kendinizi iyi hissettirecek yatırımlar yapma niyetiniz varsa, hedeflerinize ve çevrenizdeki bunu başarabilecek kişilere güvenerek hızlıca yol kat edebilirsiniz.
KOVA
Dekorasyonla ilgili başarılarınız beraberinde huzuru da getirecek.
Aşk konusunda kendinize şans tanımalı, bekar Kova'lar, sosyalleşerek yeni çevrelere adım atmalısınız.
BALIK
Kendinizi mutlu hissettiğiniz anlarda iç huzuru da derinden hissedeceğiniz ve farklı ruh hallerini hissederek dengelenebileceğiniz bir gündesiniz.
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