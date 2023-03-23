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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 23 Mart 2023, Perşembe

23 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Kendi istediğinizle attığınız her adım büyüyerek genişleyebilir.
Çevrenizde sevilen, sayılan bir birey olmanız bazı kapıların size kolaylıkla açılmasına vesile olacaktır.

BOĞA
Eğitime önem vermeniz, mükemmeli aramanız sizi yorgun düşürebilir. Kendiniz için dinlenme zamanları ayarlamalı hayattan keyif almayı da unutmamalısınız.

İKİZLER
Evli olan İkizler eşleri ile yaşadıkları tartışmaları bitirip, güzelliklere odaklanabilirler.
Evlilikleri iyi bir yere gidebilir ve herhangi bir konuda verim de olabilirsiniz.

YENGEÇ
Kendinizi iyi hissettiğiniz ve iyi ifade ettiğiniz bir gündesiniz.
İlişkinizde huzuru yakalamayı hedeflediğiniz için beraberinde mutluluk da sizden yana olacaktır.

ASLAN
Yaptığınız işlerde taktir kazanabilirsiniz.
Kendinizi daha iyi hissetmeniz neticesinde özellikle ailenize karşı da daha sevgi dolu olarak gönüllerini alabilirsiniz.

BAŞAK
Kendinizi daha iyi ifade etmek, güler yüzlü olmak hususunda önemli aşamalar kaydediyorsunuz.
Öğrendiğiniz her şey hayatınızın geri kalanında işinize yarayabilir.

TERAZİ
İçinizde sakladığınız, başkalarını düşünerek sustuğunuz konulara tepki verebilirsiniz. Dolayısı ile dışarıdan bu durum size ait değilmiş gibi görünebilir.

AKREP
Küçük şeylerle mutlu olmak, büyük şeylerin ise ideal olarak peşinden gitmek, bu dengeyi sağlamak ve iç huzuru yakalamaya cesaret etmek için uygun bir gün.

YAY
Size hizmet etmeyen her şeyi atmak ve güzellik getirenleri bırakmak için uygun bir gün. Yapmayı ertelediğiniz şeyleri yapmak için motivasyon bulabileceksiniz.

OĞLAK
Kendinizi daha verimli hissettiğiniz bugünlerde üzerinde olumlu düşüncelere sahip olduğunuz çalışma büyüyerek gelişebilir ve yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.

KOVA
Dışarıya karşı açık bir zihne sahip olmak ve sosyal olmak oldukça önemli. Çevrenizdeki karşı cinse bir şans verin ve mükemmel olmasını beklemeyin.

BALIK
Sosyal açıdan olumlu ve verimli hissedeceğiniz bugünlerde yeni dostlar edinebilirsiniz.
Bugünlerde sizden hoşlanmayan kişileri potansiyeliniz ile kıskandırabilirsiniz.

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