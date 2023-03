23 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Kendi istediğinizle attığınız her adım büyüyerek genişleyebilir.

Çevrenizde sevilen, sayılan bir birey olmanız bazı kapıların size kolaylıkla açılmasına vesile olacaktır.



BOĞA

Eğitime önem vermeniz, mükemmeli aramanız sizi yorgun düşürebilir. Kendiniz için dinlenme zamanları ayarlamalı hayattan keyif almayı da unutmamalısınız.



İKİZLER

Evli olan İkizler eşleri ile yaşadıkları tartışmaları bitirip, güzelliklere odaklanabilirler.

Evlilikleri iyi bir yere gidebilir ve herhangi bir konuda verim de olabilirsiniz.



YENGEÇ

Kendinizi iyi hissettiğiniz ve iyi ifade ettiğiniz bir gündesiniz.

İlişkinizde huzuru yakalamayı hedeflediğiniz için beraberinde mutluluk da sizden yana olacaktır.



ASLAN

Yaptığınız işlerde taktir kazanabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetmeniz neticesinde özellikle ailenize karşı da daha sevgi dolu olarak gönüllerini alabilirsiniz.



BAŞAK

Kendinizi daha iyi ifade etmek, güler yüzlü olmak hususunda önemli aşamalar kaydediyorsunuz.

Öğrendiğiniz her şey hayatınızın geri kalanında işinize yarayabilir.



TERAZİ

İçinizde sakladığınız, başkalarını düşünerek sustuğunuz konulara tepki verebilirsiniz. Dolayısı ile dışarıdan bu durum size ait değilmiş gibi görünebilir.



AKREP

Küçük şeylerle mutlu olmak, büyük şeylerin ise ideal olarak peşinden gitmek, bu dengeyi sağlamak ve iç huzuru yakalamaya cesaret etmek için uygun bir gün.



YAY

Size hizmet etmeyen her şeyi atmak ve güzellik getirenleri bırakmak için uygun bir gün. Yapmayı ertelediğiniz şeyleri yapmak için motivasyon bulabileceksiniz.



OĞLAK

Kendinizi daha verimli hissettiğiniz bugünlerde üzerinde olumlu düşüncelere sahip olduğunuz çalışma büyüyerek gelişebilir ve yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.



KOVA

Dışarıya karşı açık bir zihne sahip olmak ve sosyal olmak oldukça önemli. Çevrenizdeki karşı cinse bir şans verin ve mükemmel olmasını beklemeyin.



BALIK

Sosyal açıdan olumlu ve verimli hissedeceğiniz bugünlerde yeni dostlar edinebilirsiniz.

Bugünlerde sizden hoşlanmayan kişileri potansiyeliniz ile kıskandırabilirsiniz.