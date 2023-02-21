21 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Olumlu olduğunuz ve olumluluğu derinden hissettiğiniz bir gün. Duygusal açıdan olumlu bir sürece girmek ve kendinizi iyi ifade etmek işinizde de size iyi gelecek.



BOĞA

Sık sık çıkıp hava almak isteyebilirsiniz.

Olumlu bir sürece girdiğiniz için problemlerinizi çözmeyi de bırakabilir, her şeyi çözmeniz gerekmediğini fark edebilirsiniz.



İKİZLER

Aşk hayatınızda atacağınız adımların sorumluluğunu almak önemli olabilir.

İkili ilişkilerinizde kendinizi sorumluluk almaktan kaçarken bulabilirsiniz.



YENGEÇ

Duygusal açıdan kendinizi biraz eksik hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi iyi hissetmek için iyileştirme yapma ya da bitirme konusunda cesaretli olmalısınız.



ASLAN

Zamanınızı kendinize ayırmak, kişisel gelişiminizin farkına varmak ve özgüveninizi arttırmak en nihayetinde karşı cinsin de dikkatini çekmenize vesile olacak.



BAŞAK

Sosyal hayatınızda kendinizi iyi hissedebilmenin anahtarı sabır ve yeniden deneme cesaretinden geçebilir. Sağlık alanında her olaya hızlı tepkiler vermeyin.



TERAZİ

Olaylara farklı çerçeveden baktığınızda hiçbir şeyin yanlış olmadığını görebilirsiniz.

Sakince ve iç disiplininizi koruyarak hedeflerinize ilerlemeye devam edin.



AKREP

Duygusal açıdan olumlu gelişmelerin yaşanabileceği bir evredeziniz. Yalnız iseniz sosyalleşmek ve yeni çevrelere uyum sağlamak için uygun bir gündesiniz.



YAY

Aşk hayatınızda güzel bir sürece girmenizle beraber iş hayatınıza da atılım yapabileceksiniz.

Önemli olanın varmanız gereken nokta olduğunu hatırlayın.



OĞLAK

İş konularında otoritelerle yaratabileceğiniz tartışmalar üzülmenize neden olabilir.

Özellikle kariyer hedefi olan Oğlak'lar bugünlerde tartışmaktan kaçınmalılar.



KOVA

Kendinizi iyi hissetmek için başkalarının onayını almak zorunda olmadığınızı hep hatırlayın. Sosyal açıdan olumlu bir takım değişimler yaşamanız olası olacak.



BALIK

Duygusal açıdan kendinizi güvensiz hissetseniz de ya da ilişkinizin sonunu göremiyormuş gibi bir izlenim içerisinde olsanız da olumlu haberler alabilirsiniz.