6 Şubat günlük burç yorumları
Aşk hayatınızda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.
Bekar olan Koc'lar bugünlerde tanıştığınız ve sizden etkilendiğini hissettiğiniz kişilere karşı bir şans vermelisiniz.
BOĞA
Kendinize iyi gelecek şeyleri daha sık yapmanız gereken bir halden geçiyor olabilirsiniz. Durup dinlenmeye ihtiyacınız var.
Mutlu ve huzurlu olun.
İKİZLER
Özgürlüğünüzün tadını çıkarmak ve kendinizi verimli hissetmek isteyeceksiniz.
Hayallerinizin katalizörlüğünde ilerlemeyi tercih edebilirsiniz.
YENGEÇ
Çevrenizdekiler sizi ne kadar çok eleştirirse, doğru yolda olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
Yaptığınız şey hakkında olumsuz olmalarının nedeni, kendilerine kötü yansıyan bir başarı olacağından korkmalarıdır.
ASLAN
Gözle görülür değişiminiz kendinizi iyi hissetmeniz açısından önemli olacak. Karar almak, aldığınız kararı uygulayabilmek sizin açınızdan iyi bir itibar yaratacak.
BAŞAK
Partnerinizle uyum içerisinde olmak sakinleşeceğiniz atmosferi yaratacak. Mevcut koşullardaki problemler devam etse de sizin açınızdan daha katlanılabilir olacak.
TERAZİ
İş konularında ters düştüğünüz noktalar olabilir. Sizinle çalışan kişilerle problemler yaşamanız olası.
Sakinliğinizi koruyabilirseniz olaylar büyümeden yok olacak.
AKREP
Eski partnerin dönüşü size iyi gelebilir. Eskilerde kalan ve çözülmeden kalmış olan konular bugünlerde kendiliğinden ortaya çıkarak çözümlenmeye başlayabilir.
YAY
Kendinizi iyi ifade etmek etrafınızdaki karşı cinsin size yaklaşmasına neden olacak. Bekleyerek ve karşı cinsin size gelmesini sağlayarak devam edebilirsiniz.
OĞLAK
Kısmetinizin açık ve sosyalleşmeye müsait olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz.
Kendinizi verimli hissetmek ve aşk hayatınızda olumlu sonuçlar almak mümkün.
KOVA
Paranızın katlandığı ya da bereketinizin arttığı bir gün olabilir.
Sosyalleşmek için de uygun bir gün. Kapalı alanlarda kendinizi çok rahat hissetmeyebilirsiniz.
BALIK
Bugünlerde size kötü gelen her türlü enerjiden kaçmayı başarabilirsiniz.
Kendinizi doğru koruyabilmek hayatınıza güzel enerjileri de getirecektir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 5 Ocak günlük burç yorumları 05 Şubat 2023, Pazar KOÇ Bugünlerde etrafınızdaki herkesin sizi sevdiğini ve herkesle iyi anlaşabildiğinizi görmek partneriniz açısından...
- 4 Ocak günlük burç yorumları 04 Şubat 2023, Cumartesi KOÇ İş yerinizde geçebilecek stresli toplantılar başınızın ağrımasına neden olabilir. Akşam saatlerini evinizde...
- 3 Şubat günlük burç yorumları 03 Şubat 2023, Cuma KOÇ Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz ancak ilişkisel konularda zarar görmekten çekindiğiniz...
- 2 Şubat günlük burç yorumları 01 Şubat 2023, Çarşamba KOÇ Aşk hayatınızda sağ duyulu davranabileceğiniz bir gündesiniz. Öz eleştiri yapabilecek ve geçmişte yaptığınız...
- 31 Ocak günlük burç yorumları 31 Ocak 2023, Salı KOÇ Duygusal ve sezgisel manada tam ve bütün hissedebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde partnerinizi yanlış anlamaktan...