22 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

İlahi olan enerjinin hayatınızdaki etkilerini gördükçe ibadet isteğiniz artabilir. Şükretmeniz gereken noktaların farkında olacağınız bir dönemdesiniz.



BOĞA

Sosyal çevrenizin sizler için olumlu cümleler kurması ve desteklemesiyle kendinizi iyi hissedebileceksiniz.

Beklediğiniz aile desteği de hayatınıza akabilir.



İKİZLER

Bu aralar yasal bir anlaşmazlığa karışmışsanız, mahkeme dışı bir anlaşmanın muhtemel olduğunu bilmelisiniz. Cesur bir insansın ve bugün buna çok ihtiyacın olacak.



YENGEÇ

Baskın burç ya da sabit burçtan bir partneriniz varsa ilişki içerisinde çatışmalar yaşayabilirsiniz.

Duygusal özgürlük iki tarafında koruması gereken bir süreçtir.



ASLAN

İlişkisel konularda başarılı olabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz, sezgilerinizi takip edin. Kendinizin ve isteklerinizin farkında olmak sizin için iyi olacak.



BAŞAK

Partnerinizle olan ilişkinizin size huzur getirdiğini görmek ilişkinizi devam ettirmek noktasında sizi heveslendirebilir. Duygusal açıdan verimli hissedebileceksiniz.



TERAZİ

Partnerinizin kendi isteklerini dayatma çabası biraz özgürlüğünüze tehdit gibi hissettirse de kibar bir dille isteklerinizi söylediğiniz taktirde geri çevrilmeyecektir.



AKREP

Özellikle resmi daireler ya da tarihi mekanlarda göstereceğiniz derin saygı ve ifadelerinizdeki seçicilik etrafınızdaki kişilerin de taktirini toplayacak.



YAY

Bu aralar duygusal açıdan kendinizi ifadelerinizle tamamlamanız önemli olsa da karşı taraftan aynı anda her şeyi istememelisiniz. Duygusal sürecinizi dengeleyin.



OĞLAK

Kendinizi geliştirebileceğiniz yeni eğitim ya da seminerlere başlamak ya da yeniliğe kolayca ve güvenle adapte olabilmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz.



KOVA

Sporun herhangi bir alanında aktif olmak için uygun bir zamandasınız.

Harekete geçmek için bugünden adım atın ve yarını beklemek fikrinden uzaklaşın.



BALIK

Sağlığınız konusunda iş stresine bağlı ağrılarınız olabilir.

Bunları şifa ile dönüştürebilmenin elinizde olduğunu hatırlayın. Verimli bir çalışma içerisinde olursunuz.