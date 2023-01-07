KOÇ
Zamanlama açısından şanslı olabilirsiniz.
İşlerinizin yetiştiğini görmek ve enerjinizi çok fazla harcamak zorunda kalmamanız hali sizi gelecek günlere motive edebilir.
BOĞA
Herkese hemen güvenip sırlarınızı vermemeye çalışın.
İdeallerinizi kötüye kullanmaya çalışabilirler.
Özellikle sizi araştıran rakip ve üstleriniz olabilir.
İKİZLER
İşinizde herhangi bir problem olmadığını görmek, var olduğunu sandığınız problem ve kuruntuların gitmesi zihin ve ruhunuzu epey rahatlatacak.
YENGEÇ
Hiç üşengeç hissetmeyeceğiniz için uzun zamandır sürüncemede kalan ve gerçekleşmesi gereken işlerinizi de halledebilirsiniz. Maddi olarak bereketiniz artacak.
ASLAN
Eleştirilere açık olmanız gereken bir gündesiniz.
Mesleki konularda oluşan dalgınlığınız sizi ele verebilir. Hata yapmamak için sevdiklerinizin tavsiyelerini dikkate alın.
BAŞAK
Kendinizi duygusal olarak hazır olmadığınız konularla ilgilenirken bulabilirsiniz.
Aşk hayatınızdaki gelişmeler pek hoşunuza gitmese de üstesinden gelebilirsiniz.
TERAZİ
Çevrenizden taktir ve saygı görebilirsiniz.
Başkalarının yapamadığı, konfor alanından çıkamadığı konularda başarı göstermeniz kıskanılmamıza neden olabilir.
AKREP
Bugünlerde özellikle işinizi yaparken ortaya çıkabilecek aksaklık ya da rekabet problemlerinde sesinizi çıkartarak kendinizi kanıtlama ihtiyacı hissedebilirsiniz.
YAY
Bu aralar aşırı kontrolcü olmadan yaptığınız işlerin üstünden geçmeniz hataları önleyecektir.
Enerjiniz geçen haftaya oranla düşmüş olsa da hala yüksek.
OĞLAK
Duygularınızı ifade ederken çekinebilir ve problem yaşayabilirsiniz.
Mesleki konularda kendinize zaman ayırarak çizelge ya da planlama yaratmanız gerekebilir.
KOVA
Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanması moralinizi yükseltebilir ancak ruh halinizi aşk hayatınıza bağlama eğiliminiz olabilir bundan vazgeçmelisiniz.
BALIK
Bugün enerjiniz ve coşkunuz sınır tanımayacak.
Her şey yerli yerine oturuyor. İş yerinde yeni bir çığır açacaksınız. Bazı zor kararlar bir an için dengenizi bozabilir.
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KOÇ
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