Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 06 Ocak 2023, Cuma

6 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Maddi anlamda ufak tefek lüks harcamalar yapabilmek için elinize imkan geçecek hem günün akşam saatlerini hem de paranızı kendinize ayırabileceksiniz.

BOĞA
Orta tempolu egzersizler size iyi gelecektir. Kendinizi maddi anlamda da daha bereketli hissedeceksiniz.
Aktiflik kafa karışıklığı getirebilir ancak iyi de gelecek.

İKİZLER
Duygusal açıdan kendinizi eksik hissettiğiniz konularda olumlu haberler alabilirsiniz.
Affetmek ya da af dilemek için de oldukça verimli bir gün olacak.

YENGEÇ
Size uzmanlık getiren tecrübelerinizle kariyerinizi harmanlayarak güzel bir iş çıkartabilirsiniz. Zamanınızı entelektüel konulara da harcamanız mümkün.

ASLAN
Bugünlerde kendinizi oldukça bereketli hissedebilirsiniz.
Özellikle maddi istekleriniz gerçekleşirken evrenin desteğini aldığınızı görmek sizi epey rahatlatabilir.

BAŞAK
İş konularında otorite konumunda olmak isteseniz de bir şeylerin zamanı olduğunu bilip sabır göstermelisiniz. Aile ilişkilerinde söylediğiniz sözler kırıcı olabilir.

TERAZİ
Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz ancak bakım ya da imaj konularında abartıya gidebilirsiniz. Saç, imaj ya da estetik konularında güzel sonuçlar alabilirsiniz.

AKREP
Flört aşamasında ilişkisi devam eden Akrep'ler başarılı ilişki sürdürerek daha mutlu olabilirler. Bugünlerde sizi hak eden kişiyi bulmuş ve mutlu hissedebilirsiniz.

YAY
Aşk hayatınızda yapacağınız başarılı açılımlar partnerinizin hoşuna giderek size daha çok ilgi duymasına vesile olabilir, bugün ilgi odağı olabilirsiniz.

OĞLAK
Karar vermek için oldukça uygun bir gün.
Planlama ile alakalı meselelerinizde şanslısınız.
Sevdiklerinizden yardım alabilir, onlarla dertleşmekten keyif alabilirsiniz.

KOVA
İş yerinizde rakiplerinizle atışmalar yaşayabilirsiniz.
Bugünler isteğiniz taktirinde sosyal sorumluluk projelerine katılmak ve elinizden geldiğince faydalı olmak için uygun.

BALIK
Etrafınızdaki kişiler sizden mesleki konularda yardım isteyebilir, sabırlı ve öğretici olduğunuz taktirde evrensel planda olumlu karma alacağınız bir gerçektir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 6 Ocak günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA