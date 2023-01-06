6 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Maddi anlamda ufak tefek lüks harcamalar yapabilmek için elinize imkan geçecek hem günün akşam saatlerini hem de paranızı kendinize ayırabileceksiniz.



BOĞA

Orta tempolu egzersizler size iyi gelecektir. Kendinizi maddi anlamda da daha bereketli hissedeceksiniz.

Aktiflik kafa karışıklığı getirebilir ancak iyi de gelecek.



İKİZLER

Duygusal açıdan kendinizi eksik hissettiğiniz konularda olumlu haberler alabilirsiniz.

Affetmek ya da af dilemek için de oldukça verimli bir gün olacak.



YENGEÇ

Size uzmanlık getiren tecrübelerinizle kariyerinizi harmanlayarak güzel bir iş çıkartabilirsiniz. Zamanınızı entelektüel konulara da harcamanız mümkün.



ASLAN

Bugünlerde kendinizi oldukça bereketli hissedebilirsiniz.

Özellikle maddi istekleriniz gerçekleşirken evrenin desteğini aldığınızı görmek sizi epey rahatlatabilir.



BAŞAK

İş konularında otorite konumunda olmak isteseniz de bir şeylerin zamanı olduğunu bilip sabır göstermelisiniz. Aile ilişkilerinde söylediğiniz sözler kırıcı olabilir.



TERAZİ

Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz ancak bakım ya da imaj konularında abartıya gidebilirsiniz. Saç, imaj ya da estetik konularında güzel sonuçlar alabilirsiniz.



AKREP

Flört aşamasında ilişkisi devam eden Akrep'ler başarılı ilişki sürdürerek daha mutlu olabilirler. Bugünlerde sizi hak eden kişiyi bulmuş ve mutlu hissedebilirsiniz.



YAY

Aşk hayatınızda yapacağınız başarılı açılımlar partnerinizin hoşuna giderek size daha çok ilgi duymasına vesile olabilir, bugün ilgi odağı olabilirsiniz.



OĞLAK

Karar vermek için oldukça uygun bir gün.

Planlama ile alakalı meselelerinizde şanslısınız.

Sevdiklerinizden yardım alabilir, onlarla dertleşmekten keyif alabilirsiniz.



KOVA

İş yerinizde rakiplerinizle atışmalar yaşayabilirsiniz.

Bugünler isteğiniz taktirinde sosyal sorumluluk projelerine katılmak ve elinizden geldiğince faydalı olmak için uygun.



BALIK

Etrafınızdaki kişiler sizden mesleki konularda yardım isteyebilir, sabırlı ve öğretici olduğunuz taktirde evrensel planda olumlu karma alacağınız bir gerçektir.