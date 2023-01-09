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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
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  • 09 Ocak 2023, Pazartesi

9 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Zekanız sizleri ön plana çıkartacak ve işinizde insanların sizlerden bir şeyler öğrenmek isteyeceği bir gündesiniz. Bu halde onlara yardımcı olmak size iyi gelecek.

BOĞA
İş yerinizde genel bir huzur hakim olsa da tam olarak zamanlamada olumlu durumlar olmayacağı için yer yer gerginlik yaşayabilir fakat sonrasında rahatlayabilirsiniz.

İKİZLER
Duygusal açıdan partneriniz gönlünüze girmek için çaba gösterse de başarı arzunuzdan onu fark etmeyebilirsiniz. Bu da partnerinizin üzülmesine neden olabilir.

YENGEÇ
Sevginiz dışarıya ve sizi seven insanlara da yansıyacak. Duygusal açıdan geçeceğiniz bu yoğun gelişme çevrenizin taktirini toplamanıza ve mutlu olmanıza neden olacak.

ASLAN
Pozitif insanlarla bir arada bulunmak enerjinizi yükseltecek ve özellikle öğleden sonraki kısmını beklediğinizden enerjik geçirebileceksiniz.
Keyfiniz yerinde olacak.

BAŞAK
Hırslanma ihtimaline karşı dikkatli olmanız gerekiyor, eğer hayatınızda hırs yerine azim olursa daha rahat ve önünüzü açacak hamleler yapabilirsiniz.

TERAZİ
Gösterdiğiniz çaba ve emeklere istinaden artık başkalarının sizler için bir şeyler yapmasını istiyorsunuz.
Dinlenirken öğrenmek için uygun bir gündesiniz.

AKREP
İletişim konularında şanslı olacak ve bir şeyleri çabalarınız ile düzeltebileceksiniz.
Evinizde değiştirmek istediğiniz alanlarla da ilgilenmek için oldukça uygun bir gün.

YAY
Aşk hayatınızda olumlu sonuçlar doğurması açısından iç sesinize kulak verin.
Mesleki ya da ikili ilişkilerde olsun bugün evrensel olarak fazlaca zorlanabilirsiniz.

OĞLAK
Mevsimsel geçiş sürecinde Toprak grubu olarak adapte olmakta problem yaşayabilirsiniz ya da yer yer içinize kötü bir şey olacakmış gibi bir his gelebilir.

KOVA
Fark edilmek için burcunuzdaki Güneş'ten en iyi şekilde yararlanın.
Gezegenler, güçlü konumlardaki insanları etkilemek için gerekenlere sahip olduğunuzu gösteriyor.

BALIK
Döneminizde seyreden Güneş'in etkisi ile problemlerden hızlıca sıyrılabilirsiniz. Aşk konusunda ne istediğinizden emin olamamak sizleri biraz da olsa zorlayabilir.

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