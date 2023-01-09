9 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ

Zekanız sizleri ön plana çıkartacak ve işinizde insanların sizlerden bir şeyler öğrenmek isteyeceği bir gündesiniz. Bu halde onlara yardımcı olmak size iyi gelecek.



BOĞA

İş yerinizde genel bir huzur hakim olsa da tam olarak zamanlamada olumlu durumlar olmayacağı için yer yer gerginlik yaşayabilir fakat sonrasında rahatlayabilirsiniz.



İKİZLER

Duygusal açıdan partneriniz gönlünüze girmek için çaba gösterse de başarı arzunuzdan onu fark etmeyebilirsiniz. Bu da partnerinizin üzülmesine neden olabilir.



YENGEÇ

Sevginiz dışarıya ve sizi seven insanlara da yansıyacak. Duygusal açıdan geçeceğiniz bu yoğun gelişme çevrenizin taktirini toplamanıza ve mutlu olmanıza neden olacak.



ASLAN

Pozitif insanlarla bir arada bulunmak enerjinizi yükseltecek ve özellikle öğleden sonraki kısmını beklediğinizden enerjik geçirebileceksiniz.

Keyfiniz yerinde olacak.



BAŞAK

Hırslanma ihtimaline karşı dikkatli olmanız gerekiyor, eğer hayatınızda hırs yerine azim olursa daha rahat ve önünüzü açacak hamleler yapabilirsiniz.



TERAZİ

Gösterdiğiniz çaba ve emeklere istinaden artık başkalarının sizler için bir şeyler yapmasını istiyorsunuz.

Dinlenirken öğrenmek için uygun bir gündesiniz.



AKREP

İletişim konularında şanslı olacak ve bir şeyleri çabalarınız ile düzeltebileceksiniz.

Evinizde değiştirmek istediğiniz alanlarla da ilgilenmek için oldukça uygun bir gün.



YAY

Aşk hayatınızda olumlu sonuçlar doğurması açısından iç sesinize kulak verin.

Mesleki ya da ikili ilişkilerde olsun bugün evrensel olarak fazlaca zorlanabilirsiniz.



OĞLAK

Mevsimsel geçiş sürecinde Toprak grubu olarak adapte olmakta problem yaşayabilirsiniz ya da yer yer içinize kötü bir şey olacakmış gibi bir his gelebilir.



KOVA

Fark edilmek için burcunuzdaki Güneş'ten en iyi şekilde yararlanın.

Gezegenler, güçlü konumlardaki insanları etkilemek için gerekenlere sahip olduğunuzu gösteriyor.



BALIK

Döneminizde seyreden Güneş'in etkisi ile problemlerden hızlıca sıyrılabilirsiniz. Aşk konusunda ne istediğinizden emin olamamak sizleri biraz da olsa zorlayabilir.