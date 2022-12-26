26 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızda partnerinize karşı sert tepki göstermemeniz gereken ve anlayışlı olmayı günün merkez konusu haline getirmeniz gereken bir gündesiniz.



BOĞA

Duygusal açıdan partnerinizden ilgi bekleyeceksiniz ve ilgi size verilecek.

Her açıdan motive hissedecek, gün boyu başkalarına iyilik yapmak isteyeceksiniz...



İKİZLER

Bugünlerde aşk hayatınızda temkinli davranmak isterken süreyi ya da mesafeyi çok uzatarak partnerinizin şüpheye düşmesine neden olabilirsiniz.



YENGEÇ

Bugünlerde içinizdeki sessizlikten çıkmak ve dışa dönük olmak genel konunuz olacak. Yeni planlar, yeni hedefler ve kendinizle yüzleşmek isteyeceksiniz.



ASLAN

Hayatınızda bir takım konular ya da kişiler hakkında hüküm verebilirsiniz.

Bazı kişileri hayatınızdan çıkartmak sizler için odak konusu olacak.



BAŞAK

İş konusunda istikrarlı götürmeniz gerektiğini bildiğiniz konularda cesaretli ve hedef odaklı olduğunuz sürece yeniliklerle beraber başarıyı da elde edeceksiniz.



TERAZİ

Kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Bu sizde korku olarak tezahür edebilir.

Bundan kurtulmanın yolu ise olanı kabul etmek ve ilahi sisteme güvenmektir.



AKREP

Hayatınız için sağlam adımlar atmak isteyebilirsiniz.

Kendinizi güçlü hissedeceksiniz ancak stres hastalıklarına karşı dikkatli olmalısınız.

Bitki çayı tüketmeye çalışın.



YAY

Bugünlerde kendinizi halsiz hissedebilirsiniz.

Özellikle soğuk algınlığı odaklı halsizleşebilirsiniz bu da bilhassa iş konularında motivasyonunuzu düşürebilir.



OĞLAK

Hayal kurmak sizin odak konunuz olabilir.

Bilakis doğru adımlar ile başarılı olacak ve başarının tadı ile hayatınızı uzun süre yönlendirebileceksiniz.



KOVA

Geçmiş başarılarınızla elbette gurur duyun fakat orada takılı kalmamayın.

Verimli olmak istediğiniz sürece hayatınıza karşı verimli olabileceksiniz.



BALIK

İçinizdeki sıkıntılar ve strese karşı ayakta duramıyor hissediyor olabilirsiniz. Pes etmek üzere olduğunuz bazı konular var ancak pes etmek sizi mutsuz edecektir.