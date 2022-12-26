KOÇ
Aşk hayatınızda partnerinize karşı sert tepki göstermemeniz gereken ve anlayışlı olmayı günün merkez konusu haline getirmeniz gereken bir gündesiniz.
BOĞA
Duygusal açıdan partnerinizden ilgi bekleyeceksiniz ve ilgi size verilecek.
Her açıdan motive hissedecek, gün boyu başkalarına iyilik yapmak isteyeceksiniz...
İKİZLER
Bugünlerde aşk hayatınızda temkinli davranmak isterken süreyi ya da mesafeyi çok uzatarak partnerinizin şüpheye düşmesine neden olabilirsiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde içinizdeki sessizlikten çıkmak ve dışa dönük olmak genel konunuz olacak. Yeni planlar, yeni hedefler ve kendinizle yüzleşmek isteyeceksiniz.
ASLAN
Hayatınızda bir takım konular ya da kişiler hakkında hüküm verebilirsiniz.
Bazı kişileri hayatınızdan çıkartmak sizler için odak konusu olacak.
BAŞAK
İş konusunda istikrarlı götürmeniz gerektiğini bildiğiniz konularda cesaretli ve hedef odaklı olduğunuz sürece yeniliklerle beraber başarıyı da elde edeceksiniz.
TERAZİ
Kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Bu sizde korku olarak tezahür edebilir.
Bundan kurtulmanın yolu ise olanı kabul etmek ve ilahi sisteme güvenmektir.
AKREP
Hayatınız için sağlam adımlar atmak isteyebilirsiniz.
Kendinizi güçlü hissedeceksiniz ancak stres hastalıklarına karşı dikkatli olmalısınız.
Bitki çayı tüketmeye çalışın.
YAY
Bugünlerde kendinizi halsiz hissedebilirsiniz.
Özellikle soğuk algınlığı odaklı halsizleşebilirsiniz bu da bilhassa iş konularında motivasyonunuzu düşürebilir.
OĞLAK
Hayal kurmak sizin odak konunuz olabilir.
Bilakis doğru adımlar ile başarılı olacak ve başarının tadı ile hayatınızı uzun süre yönlendirebileceksiniz.
KOVA
Geçmiş başarılarınızla elbette gurur duyun fakat orada takılı kalmamayın.
Verimli olmak istediğiniz sürece hayatınıza karşı verimli olabileceksiniz.
BALIK
İçinizdeki sıkıntılar ve strese karşı ayakta duramıyor hissediyor olabilirsiniz. Pes etmek üzere olduğunuz bazı konular var ancak pes etmek sizi mutsuz edecektir.
26 Aralık günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 25 Aralık günlük burç yorumları 25 Aralık 2022, Pazar KOÇ Satış sektörü gibi işlerde kolayca başarı kazanabilirsiniz. Size stresli hissettiren her konunun beklenmedik...
- 23 Aralık günlük burç yorumları 23 Aralık 2022, Cuma KOÇ Duygusal açıdan partnerinizle yoğun ve tutkulu bir ilişki kurmak için öncelikle bolca konuşmalı ve bazı çizgilerinizi...
- 22 Aralık günlük burç yorumları 22 Aralık 2022, Perşembe KOÇ Aşk hayatınızda en şanslı burçlarından bir tanesisisiniz. İlişkisi olmayan Koç'lar sosyal bir gün geçirerek...
- 20 Aralık günlük burç yorumları 20 Aralık 2022, Salı KOÇ Partnerinize anlayış göstermeniz ve ondan daha çok şey öğrenmeye çalışmanız ilişkinizi daha eğlenceli ve mutlu...
- 18 Aralık günlük burç yorumları 18 Aralık 2022, Pazar KOÇ Kime neden yardım edeceğinizi iyi hesaplamalısınız. Sonradan pişman olacağınız fedakarlıklar da yapmamanız...
- 25 Aralık günlük burç yorumları
- 23 Aralık günlük burç yorumları
- 22 Aralık günlük burç yorumları
- 20 Aralık günlük burç yorumları
- 18 Aralık günlük burç yorumları
- 17 Aralık günlük burç yorumları
- 15 Aralık günlük burç yorumları
- 13 Aralık günlük burç yorumları
- 11 Aralık günlük burç yorumları
- 9 Aralık günlük burç yorumları