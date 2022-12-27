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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 27 Aralık 2022, Salı

27 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Partnerinizin üstüne giderek onu bunaltmayın.
Abartılı tepkiler gösterirseniz partnerinizi kaybedebilir ve buna gerçekten üzülebilirsiniz.

BOĞA
Farklı bakış açılarını anlamaya çalışmak sizi kültürel anlamda da yükseltecektir.
Mesleki alanlarda kendinizi kanıtlamayı başarabileceğiniz bir evredesiniz.

İKİZLER
Çevrenizdeki kişilerin sizinle iletişim kurmak istediği bir evredesiniz. Bu görüşmeler içerisinde nazar gibi negatif enerjiler de barındırabilir. Seçici olun.

YENGEÇ
Bereketinizin arttığı bugünlerde duygusal açıdan yoğun hissedeceksiniz. Ne istediğinizi bilerek ilerlemeniz karşı cinsin size daha da bağlanmasına sebep olacak.

ASLAN
Kendinizi çocuksu bir coşku ve neşe içerisinde hissedebilirsiniz.
Özellikle herkesle uyum içerisinde olacağınız bugünlerde çevrenizi de genişletebilirsiniz.

BAŞAK
Rutinin hayatınıza hakim olmasından ötürü mutsuzsunuz.
Adrenalini kendi özgür iradeniz ve çabanız ile yeniden hayatınıza çekebileceksiniz.

TERAZİ
Enerjinizin yükseleceği bugünlerde uç noktalara kaçmamanızda fayda var. Kendinizi duygu içerikli konularda başarılı ve mutlu hissedebileceğiniz bir gündesiniz.

AKREP
Mesleki konularda yaptığınız fedakarlıkların size başka bir formda döneceğini unutmamalısınız.
Bu yüzden kendinizi yaptıklarınızdan ötürü kötü hissetmeyin.

YAY
Geçmişi bırakmak ve geleceğe umutla bakmak istediğiniz, sizi üzen konulardan sıkıldığınız bir evredesiniz. Aşk hayatınızda yenilikler gündeme gelebilir.

OĞLAK
Huzur hayatınıza hakim ve ön planda olacak. Bu süreci kalıcı hale getirmek için göstereceğiniz çaba sizi daha uzun süreli bir huzura karşı adım adım götürecektir.

KOVA
Yaptığınız her türlü başarı ve gösterdiğiniz performansın karşılığını alabileceksiniz.
Güvenilirliğiniz herkesçe bilinecek. Huzurunuz ve bereketiniz artacak.

BALIK
Hayatınıza yeni bir aşkı çekebilirsiniz. Aşk hayatınızda çekiciliğinizin artması birden çok karşı cinsin sizinle ilgilenmesine ve kafa karışıklığına sebebiyet verebilir.

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