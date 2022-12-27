27 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Partnerinizin üstüne giderek onu bunaltmayın.

Abartılı tepkiler gösterirseniz partnerinizi kaybedebilir ve buna gerçekten üzülebilirsiniz.



BOĞA

Farklı bakış açılarını anlamaya çalışmak sizi kültürel anlamda da yükseltecektir.

Mesleki alanlarda kendinizi kanıtlamayı başarabileceğiniz bir evredesiniz.



İKİZLER

Çevrenizdeki kişilerin sizinle iletişim kurmak istediği bir evredesiniz. Bu görüşmeler içerisinde nazar gibi negatif enerjiler de barındırabilir. Seçici olun.



YENGEÇ

Bereketinizin arttığı bugünlerde duygusal açıdan yoğun hissedeceksiniz. Ne istediğinizi bilerek ilerlemeniz karşı cinsin size daha da bağlanmasına sebep olacak.



ASLAN

Kendinizi çocuksu bir coşku ve neşe içerisinde hissedebilirsiniz.

Özellikle herkesle uyum içerisinde olacağınız bugünlerde çevrenizi de genişletebilirsiniz.



BAŞAK

Rutinin hayatınıza hakim olmasından ötürü mutsuzsunuz.

Adrenalini kendi özgür iradeniz ve çabanız ile yeniden hayatınıza çekebileceksiniz.



TERAZİ

Enerjinizin yükseleceği bugünlerde uç noktalara kaçmamanızda fayda var. Kendinizi duygu içerikli konularda başarılı ve mutlu hissedebileceğiniz bir gündesiniz.



AKREP

Mesleki konularda yaptığınız fedakarlıkların size başka bir formda döneceğini unutmamalısınız.

Bu yüzden kendinizi yaptıklarınızdan ötürü kötü hissetmeyin.



YAY

Geçmişi bırakmak ve geleceğe umutla bakmak istediğiniz, sizi üzen konulardan sıkıldığınız bir evredesiniz. Aşk hayatınızda yenilikler gündeme gelebilir.



OĞLAK

Huzur hayatınıza hakim ve ön planda olacak. Bu süreci kalıcı hale getirmek için göstereceğiniz çaba sizi daha uzun süreli bir huzura karşı adım adım götürecektir.



KOVA

Yaptığınız her türlü başarı ve gösterdiğiniz performansın karşılığını alabileceksiniz.

Güvenilirliğiniz herkesçe bilinecek. Huzurunuz ve bereketiniz artacak.



BALIK

Hayatınıza yeni bir aşkı çekebilirsiniz. Aşk hayatınızda çekiciliğinizin artması birden çok karşı cinsin sizinle ilgilenmesine ve kafa karışıklığına sebebiyet verebilir.