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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 25 Aralık 2022, Pazar

25 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Satış sektörü gibi işlerde kolayca başarı kazanabilirsiniz. Size stresli hissettiren her konunun beklenmedik bir şekilde düşündüğünüzden daha kolay olduğunu görebilirsiniz.

BOĞA
Kalbini kırdığınız kişilere karşı daha sempatik yaklaşmak isteyebilir, özellikle işinizde gücünüzü daha kibar yollarla kanıtlamayı tercih edebilirsiniz.

İKİZLER
T açısı itibari ile diğer burçlara etki gösterdiğiniz bir gündesiniz.
Kendi ruh haliniz, kabiliyetleriniz, başarılarınız ve öğreticiliğiniz diğer kişilere de ilham olacak.

YENGEÇ
Kararlı ve istikrar gerektiren konulara karşı eskiye oranla daha açık bakabilirsiniz.
Hayatınızdan istemediğiniz şeyleri çıkartmak için uygun bir gün.

ASLAN
Takım çalışmasında bulunduğunuz kişilere karşı güler yüzlü olabilir, ekibin enerjisini de yükselterek çevrenizdeki herkesi kolayca kendi ruh halinize çekebilirsiniz.

BAŞAK
Kendinizi enerjik ve mutlu hissedebilirsiniz.
Güne yüksek tempo ile başlamak ve enerjinizin yüksek olması sizi başkalarına karşı daha anlayışlı hale getirebilir.

TERAZİ
Hayatınıza huzur getirebileceksiniz.
Kariyer konusunda uç noktalarda istek duyuyor sevgi içeren konuları boşluyordunuz. Bu da yalnız hissetmenize neden oluyordu.

AKREP
Mesleki konularda icraat ve kabiliyetlerinizin arttığı bir gündesiniz.
Kendinizi başarılı ve güçlü hissetmekle beraber aşk hayatınızda bir miktar yalnız hissedebilirsiniz.

YAY
Herhangi bir isteğinize karşı çözümün hareket etmekten geçtiği herhangi bir konuda başarılı olabilirsiniz. Bu da sizi dışarıya karşı enerjik gösterebilir.

OĞLAK
Gizlilik içerisinde hareket etmeyi tercih etmek size iyi gelebilir.
İş konusunda otorite figürleri ile çatışma yaşayabilir. Ayrıca kendinizi rekabetçi hissedebilirsiniz.

KOVA
Yaratıcılık ve kariyer odaklı konularda yeni projeler aklınıza gelebilir. Aşk konusunda partnerinizle olan tutumunuz ya da görev dağılımı değişebilir.

BALIK
Bugünlerde başkalarına yardım etmeyi gerçekten çok isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Başkalarına iyi gelmek, bunu gönülden istemek size iyi gelecek.

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