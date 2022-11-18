18 Kasım günlük burç yorumları
İnsanların beklentilerini karşılamaktan uzak düşmeniz talepkarlığı arttırsa da sakince ve karakterinizin izin verdiği ölçüde yaşamayı tercih edebilirsiniz.
BOĞA
Kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün geçirebilmek için işlerinizi günün erken saatlerinde halletmeyi tercih edebilir, planlı yaşamayı seçebilirsiniz.
İKİZLER
Kusur olarak gördüğünüz eksikliklerinizi tamamlamak için gösterdiğiniz çaba sizi olumlu bir noktaya getirebilir. Başarı o zaman gelecektir.
YENGEÇ
Son zamanlarda kariyer planlaması yaparken daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalı ve ne istediğiniz konusunda net olmalısınız.
ASLAN
Aldığınız kararların arkasında durabilmenin cesaret gerektirdiğini görebilirsiniz.
Sosyal olarak olumlu bir imaj çizebilir, sevdiklerinizle bir arada bulunabilirsiniz.
BAŞAK
Cümlelerinizin pozitif olması beraberinde olumlu bir süreç getirebilir. Özellikle işinizde koyduğunuz hedefler sizi başarılı bir konuma getirebilir.
TERAZİ
Ortada kalmak için elinizden geleni yapsanız da gün sonunda stresiniz sizi ciddi anlamda kavga çıkartmaya yönlendirebilir, sakin olmaya çalışın.
AKREP
Potansiyelinizi başarılı sürdürmek için çaba gösterebilirsiniz.
Aşk konularında şanslı olabilir, iletişim yetenekleriniz ile karşı cinsi hızlıca etkileyebilirsiniz.
YAY
Bugünlerde kararlarınızın arkasında durmakta problem çekebilir, ancak yine de devam etmeyi seçebilirsiniz. Hayata dair niyetlerinizi olumlu tutabilirsiniz.
OĞLAK
Bugünlerde etrafınızdaki kişilere pozitif enerji vermeniz beraberinde onların da iş motivasyonuna sahip olmasına neden olabilir.
KOVA
İnsanlarla iyi geçinmeyi tercih etseniz de fedakar olmak istemeyebilirsiniz.
Sosyal açıdan olumlu ve iş arkadaşlarınızda güzel intiba bırakan bir dönemdesiniz.
BALIK
Bugünlerde olumlu bir süreç geçirmeyi tercih edebilirsiniz.
Hayat sizi seçeneklere zorlasa da siz kendinizi olayların içerisinden çıkartmayı tercih edebilirsiniz.
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