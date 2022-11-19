19 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Önümüzdeki günlerde sağlık, estetik gibi alanlarda oldukça başarılıatılımlar yapabilirsiniz.

İstediklerinizin hayatınıza aktığı bir döneme giriyorsunuz.



BOĞA

Bugünlerde aşk hayatınızda tutku ve yakınlığın hakim olduğu bir döneme girebilirsiniz. Bu durum özgüveninizi oldukça arttırabilir.



İKİZLER

Daha anlaşılır olmanız ikili ilişkinizde avantajınız olacaktır.

Partnerinizin sizden beklentileri oluyor ve bu süreçte ne yapacağınız sizin kontrolünüzde olabiliyor.



YENGEÇ

Evinizin tamir işlerini gerçekleştirmek için uygun bir gün. Aşk konusunda partnerinize atacağınız her türlü yapıcı adımın sevgi ile karşılanacağından emin olabilirsiniz.



ASLAN

Daha çok kişisel istek ve başarılarınızla ön planda olacağınız bugünlerde daha uygun ve sizi daha mutlu edecek iş imkanları ile de karşılaşabilirsiniz.



BAŞAK

İdealist yönünüzün bir süredir sizinle gelmesinden ötürü aşk konularına mesafe koymuş olsanız da partneriniz sizden artık ilgi bekleyebilir.



TERAZİ

Bugünlerde aşk konusunda olaylara alınganlık göstermemeniz oldukça önemli olacak zira partneriniz yanlış anlaşılma halinden bunalabilir.



AKREP

Sıkıntılı durumlarda kendinizi daha net ifade edin ve partnerinize karşı dürüst olun. Anlaşmazlıklar olsa dahi sonunda sevgi galip gelecektir.



YAY

Son zamanlarda sevdiğinizi ve sevildiğinizi derinden hissedecek ve sevgi paylaşımının hayatınıza ne kadar iyi geldiğini görebileceksiniz.

Keyfinize diyecek yok.



OĞLAK

Aşk ilişkilerinde bir dengeye oturtma süreci olabilir sizler için. İlişkisi olmayan Oğlak'lar bugünlerde karşı cinse son derece çekici görünebilir ve bunun tadını çıkartabilirler.



KOVA

Bugünlerde kendinizi daha verimli ve çalışkan hissedebilirsiniz ayrıca ev ve aile ilişkilerinizde de başarıyı yakalayabilirsiniz.

Güzel günler yakın.



BALIK

Pazarlama, ticaret gibi işlerle uğraşan Balık'lar bugünlerde gelirlerini ikiye katlayabilirler.

Yine primli işlerde çalışıyorsanız bereket ve başarı sizden yana olabilir.