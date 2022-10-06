6 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Yeni başlatmak istediğiniz olaylarda daha önce fark etmediğiniz fırsatları fark ederek kendinizden daha emin bir şekilde ilerleyebilirsiniz.



BOĞA

Başkalarına yardımcı olmanız için gerekli koşulların olacağı bir gündesiniz.

Biraz bunalsanız da başkalarına yardım edebilmenin keyfi ağır basabilir.



İKİZLER

Aile ilişkilerini ön plana koyacağınız günlerdesiniz. Direnciniz yüksek olduğu için sorunu kolayca aşarak kendinizle gurur duyma fırsatı yakalayabileceksiniz.



YENGEÇ

Güzel şeyler yıkıcı değişimlerin arkasından gelebilir. Olayların iyi yönüne yönelerek kendinizi iyi hissetmeye teşvik ederseniz hayallerinize kolay yoldan ulaşabilirsiniz.



ASLAN

Sözler verirken dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

Bugünlerde ilişkilerinizde ya da işinizde yapamayacağınız vaadler vermek için teşvik edilebilirsiniz.



BAŞAK

Çevrenizdeki değişimlere ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz.

Sizden bağımsız olarak dostlarınız arasında olacak gerginlik size de etki edebilir.



TERAZİ

Arkadaş çevrenizde bugün taraflı olmanız gerektiği gerekçesi ile suçlanabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde de sık sık sadece kendinizi düşündüğünüz hatırlatılabilir.



AKREP

İş konularında çalışmak istemeyebilirsiniz ancak kariyer planları motivasyonunuz olabilir. Aşk hayatınızda sorunları çözmek için alttan almayı denemelisiniz.



YAY

Bu aralar arkadaşlık ilişkilerinde anlayış ve paylaşıma önem vereceğiniz bir gün olacak. Bir süredir ödemekte zorlandığınız borçlarınızı hızlıca bitirebilirsiniz.



OĞLAK

İyi bir birey olmak için elinizden geleni yaparken aslında farkında olmadan başkalarının mutluluğu için kendinizi ve kendi isteklerinizi feda edebiliyorsunuz.



KOVA

Azimli olmanın faydalı olduğunu fark edebileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.

Hırslı olan Kova'lar iş yerlerinde hiç istemedikleri sürtüşmeler yaşayabilirler.



BALIK

Son zamanlarda zekanızı doğru yerde kullandığınız taktirde bugünlerde her konuda desteklenecek ve isteklerinizi elde edebileceksiniz.

Neşeniz yerine gelecek.