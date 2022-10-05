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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 05 Ekim 2022, Çarşamba

5 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Meslek bir yön seçme aşamasında iseniz karar almayı ilerleyen günlere bırakmanızda fayda olacaktır.
Kendinizi fırsat buldukça dinleyin hatta meditasyon yapın.

BOĞA
Etrafınızdaki tüm olayları sizin çözmeniz gerekmiyor bu yüzden bazen de bırakmayı öğrenmeniz gerekmekte, her şey bir çözüme kavuşmak zorunda değildir.

İKİZLER
Obları güvence altına alamadığınızı hissettiğiniz, konfor alanınızdan çıkan durumlar olabilir.
Yorgunken kök çakra mantraları dinlerseniz verimli gelecektir.

YENGEÇ
Özellikle mesleki alanda eleştirilere açık olmalısınız.
Arkadaşlarınız ile çatışmaya girebilir, duygusal konularda kendinizi verimsiz hissedebilirsiniz.

ASLAN
Kendinizi yetersiz hissettiğiniz alanların üstesinden gelebilir, bilinçli çaba ile başarıya ulaşabilirsiniz.
Gün sizler için oldukça keyifli ve bol güzel haberli geçecek.

BAŞAK
Bugünlerde çok sosyalsiniz bu durum da çevrenizi daha da genişletiyor. Etrafınızdaki insanlara verdiğiniz yüksek ve öncü enerji ortamınızın neşesini yükseltiyor.

TERAZİ
Olaylara kendinizi eleştirir yönden değil de olumlu taraflarınıza bakarsanız daha verimli olur. Yeteneklerinizi zorlayacağınız bir gün de olabilir.

AKREP
Aşk hayatınızla alakalı olumlu ve yapıcı eleştirilere karşı açık olun, partnerinizi anlamaya çalışın.
Bu şekilde çok verimli bir ilişki yaşayarak huzuru bulabilirsiniz.

YAY
Etrafınızdaki insanların niyetlerini sezmek konusunda kendinizi törpülenmiş hissedebilirsiniz.
İlişkinizde kendinizi daha hevesli hissedebilirsiniz.

OĞLAK
Hayattan ne istediğinizi daha iyi keşfetme fırsatı yakalayacağınız bugünlerde istikrar gerektiren işlerinizin de temelini atma fırsatı yakalayabilirsiniz.

KOVA
Bu aralar içinizden eğlenmekten başka bir şey yapmak gelmeyebilir.
Mümkün olduğunca içinizden geldiği gibi davranın ve hayatın tadını çıkartın.

BALIK
Keyfinizi yerine getirecek ve istekleriniz odaklı kararlar alabilir, hayat kalitenizi arttırabilirsiniz. Her şartta olaylar pozitif ve olumlu yönde gelişecek sizin için.

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