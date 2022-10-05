KOÇ
Meslek bir yön seçme aşamasında iseniz karar almayı ilerleyen günlere bırakmanızda fayda olacaktır.
Kendinizi fırsat buldukça dinleyin hatta meditasyon yapın.
BOĞA
Etrafınızdaki tüm olayları sizin çözmeniz gerekmiyor bu yüzden bazen de bırakmayı öğrenmeniz gerekmekte, her şey bir çözüme kavuşmak zorunda değildir.
İKİZLER
Obları güvence altına alamadığınızı hissettiğiniz, konfor alanınızdan çıkan durumlar olabilir.
Yorgunken kök çakra mantraları dinlerseniz verimli gelecektir.
YENGEÇ
Özellikle mesleki alanda eleştirilere açık olmalısınız.
Arkadaşlarınız ile çatışmaya girebilir, duygusal konularda kendinizi verimsiz hissedebilirsiniz.
ASLAN
Kendinizi yetersiz hissettiğiniz alanların üstesinden gelebilir, bilinçli çaba ile başarıya ulaşabilirsiniz.
Gün sizler için oldukça keyifli ve bol güzel haberli geçecek.
BAŞAK
Bugünlerde çok sosyalsiniz bu durum da çevrenizi daha da genişletiyor. Etrafınızdaki insanlara verdiğiniz yüksek ve öncü enerji ortamınızın neşesini yükseltiyor.
TERAZİ
Olaylara kendinizi eleştirir yönden değil de olumlu taraflarınıza bakarsanız daha verimli olur. Yeteneklerinizi zorlayacağınız bir gün de olabilir.
AKREP
Aşk hayatınızla alakalı olumlu ve yapıcı eleştirilere karşı açık olun, partnerinizi anlamaya çalışın.
Bu şekilde çok verimli bir ilişki yaşayarak huzuru bulabilirsiniz.
YAY
Etrafınızdaki insanların niyetlerini sezmek konusunda kendinizi törpülenmiş hissedebilirsiniz.
İlişkinizde kendinizi daha hevesli hissedebilirsiniz.
OĞLAK
Hayattan ne istediğinizi daha iyi keşfetme fırsatı yakalayacağınız bugünlerde istikrar gerektiren işlerinizin de temelini atma fırsatı yakalayabilirsiniz.
KOVA
Bu aralar içinizden eğlenmekten başka bir şey yapmak gelmeyebilir.
Mümkün olduğunca içinizden geldiği gibi davranın ve hayatın tadını çıkartın.
BALIK
Keyfinizi yerine getirecek ve istekleriniz odaklı kararlar alabilir, hayat kalitenizi arttırabilirsiniz. Her şartta olaylar pozitif ve olumlu yönde gelişecek sizin için.
5 Ekim günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 4 Ekim günlük burç yorumları 04 Ekim 2022, Salı KOÇ Mutlu hissedebilmek adına göstereceğiniz çaba etrafınızdaki insanlardan taktir toplayacak. Herkese göstereceğiniz...
- 3 Ekim günlük burç yorumları 03 Ekim 2022, Pazartesi KOÇ Aşk hayatınızı daha tutkulu hale getirmek adına ilişkinize hareket katabilirsiniz ayrıca sanatsal organizasyonlara...
- 2 Ekim günlük burç yorumları 02 Ekim 2022, Pazar KOÇ Bugünlerde herhangi bir şeye çok fazla bağlanmaya yatkın olabilirsiniz. Bu özellikle aşk ilişkileriniz açısından...
- 1 Ekim günlük burç yorumları 01 Ekim 2022, Cumartesi KOÇ Bu aralar hayatınızdaki size iyi gelmeyen kişileri hayatınızdan çıkartabilir ve böylece önünüzü ve hedeflerinizi...
- 30 Eylül günlük burç yorumları 30 Eylül 2022, Cuma KOÇ Duygusal konularda karar almak için uygun bir gün olmayabilir. Bugün alacağınız ani kararlar ilerleyen günlerde...
- 4 Ekim günlük burç yorumları
- 3 Ekim günlük burç yorumları
- 2 Ekim günlük burç yorumları
- 1 Ekim günlük burç yorumları
- 30 Eylül günlük burç yorumları
- 29 Eylül günlük burç yorumları
- 28 Eylül günlük burç yorumları
- 27 Eylül günlük burç yorumları
- 26 Eylül günlük burç yorumları
- 25 Eylül günlük burç yorumları