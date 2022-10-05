5 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Meslek bir yön seçme aşamasında iseniz karar almayı ilerleyen günlere bırakmanızda fayda olacaktır.

Kendinizi fırsat buldukça dinleyin hatta meditasyon yapın.



BOĞA

Etrafınızdaki tüm olayları sizin çözmeniz gerekmiyor bu yüzden bazen de bırakmayı öğrenmeniz gerekmekte, her şey bir çözüme kavuşmak zorunda değildir.



İKİZLER

Obları güvence altına alamadığınızı hissettiğiniz, konfor alanınızdan çıkan durumlar olabilir.

Yorgunken kök çakra mantraları dinlerseniz verimli gelecektir.



YENGEÇ

Özellikle mesleki alanda eleştirilere açık olmalısınız.

Arkadaşlarınız ile çatışmaya girebilir, duygusal konularda kendinizi verimsiz hissedebilirsiniz.



ASLAN

Kendinizi yetersiz hissettiğiniz alanların üstesinden gelebilir, bilinçli çaba ile başarıya ulaşabilirsiniz.

Gün sizler için oldukça keyifli ve bol güzel haberli geçecek.



BAŞAK

Bugünlerde çok sosyalsiniz bu durum da çevrenizi daha da genişletiyor. Etrafınızdaki insanlara verdiğiniz yüksek ve öncü enerji ortamınızın neşesini yükseltiyor.



TERAZİ

Olaylara kendinizi eleştirir yönden değil de olumlu taraflarınıza bakarsanız daha verimli olur. Yeteneklerinizi zorlayacağınız bir gün de olabilir.



AKREP

Aşk hayatınızla alakalı olumlu ve yapıcı eleştirilere karşı açık olun, partnerinizi anlamaya çalışın.

Bu şekilde çok verimli bir ilişki yaşayarak huzuru bulabilirsiniz.



YAY

Etrafınızdaki insanların niyetlerini sezmek konusunda kendinizi törpülenmiş hissedebilirsiniz.

İlişkinizde kendinizi daha hevesli hissedebilirsiniz.



OĞLAK

Hayattan ne istediğinizi daha iyi keşfetme fırsatı yakalayacağınız bugünlerde istikrar gerektiren işlerinizin de temelini atma fırsatı yakalayabilirsiniz.



KOVA

Bu aralar içinizden eğlenmekten başka bir şey yapmak gelmeyebilir.

Mümkün olduğunca içinizden geldiği gibi davranın ve hayatın tadını çıkartın.



BALIK

Keyfinizi yerine getirecek ve istekleriniz odaklı kararlar alabilir, hayat kalitenizi arttırabilirsiniz. Her şartta olaylar pozitif ve olumlu yönde gelişecek sizin için.