3 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Aile yemekleri ve sosyal toplantılar için uygun bir gün.

Topluluk içerisinde kendinizi yerinde ifade edebilmenin verdiği özgüven ile güçlü hissedebilirsiniz.



BOĞA

Her konuda realistiklik ve elle tutulabilirlik arayan sizler bugünlerde düşünce biçiminizi biraz esneterek yeni farkındalıklara ulaşabilirsiniz.



İKİZLER

Planlı hareket etmek size olumlu faydalar sağlayacak ancak plan dahilinde gitmeyen konularda hemen sinire kapılmak yerine akıcı çözüm bulmaya çalışmalısınız.



YENGEÇ

Sabırsızlık size fayda sağlamaz. Eliniz ayağınız birbirine girebilir. Fazla hareketlilik ufak kazalara dikkat etmelisiniz zira yerinizde durmayı pek istemeyebilirsiniz.



ASLAN

Güzelliğinizi önemsediğiniz bir gün olacak. Başkalarına kendinizi kabullendirmek için değil kendinizi ve özgüveninizi yenilemek için değişime gitmelisiniz.



BAŞAK

Aynı aktiviteleri yapmak ve ev içinde olmaktan sıkılmış bir haliniz vardı. Bugün sanatsal aktivite, sergi gibi etkinliklere katılmak için uygun bir gün.



TERAZİ

Yanlış anlaşılmalara meyilli olabileceğiniz bir gündesiniz. Özellikle bekar Boğa'lar seni arkadaş olarak görüyorum klişesine maruz kalabilirler.



AKREP

Belli bir döngü içerisinde olduğunuzu fark edin ve özgürleşmek için kendinize zaman tanıyın. Bazılarında aklınıza eseni yaparak ritm dengesini yeniden hayatınıza getirin.



YAY

Bir süredir rutinin esiri olmuş burç gruplarındansınız.

Bazı konularda başarmak istiyor ama yeterince çalışmıyorsunuz. Tatil sonrası motivasyon size iyi gelir.



OĞLAK

Adımlarınızı dikkatli atmanız sizi hayatta kalmak açısından korusa da konfor alanından çıkmayı reddetmeniz uzun vadede sizi mutlu etmeyecektir.



KOVA

Zamanınızdan ve kendinizden ödün verdiğiniz kişi ya da durumların buna değmediğini görünce küçük çaplı hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.



BALIK

Evde disipliner bir hava geliştirmeniz aileniz açısından verimli ortam sağlamanıza sebep olmakta. Çocuk sahibi olanlar onları yetiştirmek hususunda titiz olacaklar.