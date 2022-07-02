2 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Başarılarınızla ilgili kendinizi sınayacağınız bir gün olabilir.

Özgür kararlarınızı aldığınızdan emin olduğunuz bir gün olması için elinizden geleni yapmalısınız.



BOĞA

Zamanınızı verimli geçirmek isterken kendinizi fazlaca bilgisayar ya da kitap başında bularak aslolan yaşama niyetini unutabilirsiniz.



İKİZLER

Başarılı işlere imza atmak için çok çalışmaya niyet edebilirsiniz.

Bu sizin için iyi bir bakış açısı olacak.

Hayata olumlu yönlerden bakmaya çalışın.



YENGEÇ

Herkese karşı sevgi dolu olmayı deneyimlemeye başlayacaksınız.

Sadece hayvanlara ve bitkilere bakarak da özlerindeki mucizeyi görmek mutluluk uyandırabilir.



ASLAN

İş yerinize problemlerinizi taşımak hata olabilir.

Normalde mantıklı karar verebilme yeteneğinizin üst düzeyde olması sizi kötü olasılıklara karşı farkındalık ile koruyabilir.



BAŞAK

Ödün verdiğiniz şeylerin son derece farkında olmanız gerekmekte. Bazen farkında olmadan herkese adil olurken kendinize karşı adil olamayabiliyorsunuz.



TERAZİ

Düzenli bir sisteme sahip olduğunuz için evinizde müdahaleden hoşlanmıyorsunuz ancak bunu fobileştirmemeniz çok önemli olacak.



AKREP

Bugünlerde dalgalanmalı enerjilere açık olabilirsiniz. Çok iyiyken küçük bir şeyden sinirlenebilirsiniz.

Böyle durumlarda sakin kalmalısınız.



YAY

Arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz sürtüşmelerden sonra istemeden art niyetli düşünebilir ve karşınızdaki kişilere negatif enerji gönderebilirsiniz.



OĞLAK

Sosyo kültürel farklar yaşadığınız arkadaşlarınızla geçinmek için elinizden geleni yapsanız da mantığınıza uymayan noktaları fark edebilirdiniz.



KOVA

Sevgiyi derinden hissedebilen sizler partnerinize verdiğiniz değerin karşılığını isteyebilirsiniz. Karşınızdakilerden emin olamamanız kırıcılığa sebep olabilir.



BALIK

Direkt tek başınıza aksiyon alamamak sizi biraz hayal kırıklığına uğratmış olsa da gün içerisinde isteklerinizin gerçekleşmesi motivasyonunuzu düzene sokabilir.