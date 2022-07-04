4 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Olayları anlatırken sakin bir dil kullanmalı ve konuları ayırarak bir kısmını içinize atmamalısınız. Ancak bu şekilde verimli bir iletişim kurabilirsiniz.

BOĞA

Eleştirel kişilerle karşı karşıya gelebilir, sosyalliğinizi sınayabilirsiniz. Eleştirilmeye çekimser olduğunuz için kendinizi geri planda tutmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler sizi motive edebilir. Partnerinize karşı tutumunuz onun hoşuna gidebilir ve size yakınlaşmaya teşvik olabilir.

YENGEÇ

Sizi tanıyan kişiler bugün tanımadıklarını düşünebilirler. Farklı tepkiler verebilir ve kendiniz ile yarışabilirsiniz. Dışa dönük tutumunuz rekabete yol açabilir.

ASLAN

Sezgilerinizin yol gösterici olduğu bir gün. Zamanı efektif kullanmanız akşam saatlerinin kendinize kalmasına vesile olabilir ve kişisel bakımınızı ön plana çıkartabilirsiniz.

BAŞAK

Niyetlendiğiniz her işi başarı ile sonlandırmanızda titizliğiniz önemli rol oynamakta. Detaylar bütünü daha mükemmel hale getirmenize yardımcı oluyor.

TERAZİ

Sahiplenici yönünüz az olduğu için ilişkilerde beklentiyi karşılamamakla suçlanabilir olaylara anlam veremeyebilirsiniz. Dikkatli düşünmeye çalışın.

AKREP

İş konularında yaratıcılığınızı ön planda tutarak olayları hedeflediğiniz konuma getirebilirsiniz. Çözümü sunan kişi olmanız kapılar açabilir.

YAY

Kendinizi iyi ifade etmeniz ve soru işareti bırakmamanız gereken bir gündesiniz. İnsanların sizi anladığını görmek daha iyi hissetmenize neden olacak.

OĞLAK

Sorumluluklarınızın farkında olduğunuz için gelir gider dengesi hususunda çok kontrollü davranabilirsiniz. Niyetlerini gerçekleştirmek için bileşenleri dengeleyebilirsiniz.

KOVA

Ruhsal yönden geliştiğiniz bir zaman dilimine adım atıyorken, yeni tecrübeleriniz heyecan verebilir. Cezbedici olayların arkasından gitmelisiniz.

BALIK

Ruhsal olarak kendinizi hazır hissetmediğiniz hamleler için uygun zamanı kollamalısınız. Bugünlerde kendinize çok yüklenmek gibi bir meyiliniz olabilir.