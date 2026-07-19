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Dünya Kupası finalinde bir ilk! Devre arasında Justin Bieber, Shakira, BTS ve Madonna sahne alacak

2026 FIFA Dünya Kupası finali, futbol tarihine geçecek bir ilke hazırlanıyor. FIFA, final karşılaşmasında ilk kez Super Bowl tarzı dev bir devre arası gösterisine imza atacak. Madonna, Shakira, BTS ve Justin Bieber'ın da sahne alacağı konser nedeniyle devre arasının 30 dakikaya kadar uzaması beklenirken, karar sosyal medyada tartışma yarattı.

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Dünya Kupası finalinde tarihi yenilik: Devre arasında dev konser

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final heyecanı sadece yeşil sahadaki mücadeleyle değil, devre arasında gerçekleştirilecek görkemli müzik şöleniyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor. Futbol maçlarında bugüne kadar yalnızca oyuncuların dinlenmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılaması için ayrılan 15 dakikalık devre arası, Dünya Kupası'nın 96 yıllık tarihinde ilk kez büyük bir konser organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Final gecesi Super Bowl formatında: Dünya yıldızları sahne alacak

DÜNYANIN EN BÜYÜK YILDIZLARINDAN SAHNE GÖSTERİSİ

Bu akşam saat 22.00'de oynanacak Dünya Kupası finalinde futbolseverleri yalnızca şampiyonluk mücadelesi değil, Super Bowl'u andıran dev bir gösteri de bekliyor. FIFA'nın planlamasına göre devre arasında kurulacak özel sahnede dünyanın en büyük müzik yıldızları art arda performans sergileyecek. Saha kurulumu ve sökümü sırasında ise yayıncı kuruluşların yorumcuları yayına devam edecek.

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Devre arası 30 dakikaya uzayacak: Konser ve sahne kurulumu

The Times ve The Telegraph'ın aktardığı bilgilere göre, final karşılaşmasının devre arası bu özel organizasyon nedeniyle normal sürenin üzerine çıkarılacak. Yaklaşık 11 dakikalık konser performansı, sahne kurulum ve söküm işlemleriyle birlikte devre arasının 25 ila 30 dakikaya kadar uzamasına neden olacak.

FIFA kuralları değişiyor

15 DAKİKA SINIRI AŞILIYOR

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) oyun kurallarına göre futbol maçlarında devre arası en fazla 15 dakika olabiliyor. Daha önce bu sürenin uzatılması yönündeki öneriler, oyuncuların uzun süre hareketsiz kalmasının sakatlık riskini artıracağı gerekçesiyle kabul edilmemişti. Ancak FIFA'nın geçtiğimiz yıl düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası finalinde devre arasını 25 dakikaya çıkarması, bu konuda yeni bir dönemin kapısını aralamıştı.

Kulüpler Dünya Kupası deneyimi final organizasyonuna ilham verdi

Geçen yıl New Jersey'de oynanan Kulüpler Dünya Kupası finalinde Coldplay, J Balvin, Doja Cat ve Tems'in sahne aldığı 24 dakikalık devre arası gösterisi büyük ilgi görmüştü. FIFA'nın bu organizasyondan aldığı olumlu geri dönüşlerin ardından benzer modeli Dünya Kupası finaline taşıma kararı aldığı belirtiliyor.

FIFA’dan tarihi tanım: Spor, müzik ve küresel etkinin kesişimi

SPOR VE DİĞER CANLI ETKİNLİKLERİN REKABETİ

Bugün New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşması FIFA tarafından "spor, müzik ve küresel etkinin kesiştiği tarihi bir kutlama" olarak tanımlanıyor. Organizasyonun sorumlularından James Massing de büyük spor organizasyonlarında taraftar beklentilerinin değiştiğini belirterek sporun artık konser, tiyatro ve sinema gibi diğer canlı etkinliklerle rekabet ettiğini söyledi.

Sorumlu isim açıkladı: Müzik finali gerçekten final gibi hissettiriyor

Daha önce Super Bowl ve Kulüpler Dünya Kupası final gösterilerinde de görev alan Massing, müzikal performansların final atmosferini güçlendirdiğini belirterek, "Böyle bir gösteri finali gerçekten final gibi hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Tartışma büyüyor: Oyuncular soğuyacak, sakatlık riski artacak

YENİ KARAR TARTIŞMA YARATTI

Ancak FIFA'nın aldığı karar futbol kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle sosyal medyada birçok futbolsever, oyuncuların yaklaşık 30 dakikalık arada tamamen soğuyacağını ve bunun hem maçın temposunu hem de sakatlık riskini olumsuz etkileyebileceğini savundu. Reklam yayınları ve etkinliklerle birlikte organizasyonun süresinin daha da uzayacağı değerlendirmeleri yapıldı.

Final maçı 3 saate yaklaşabilir: Uzatma ve penaltılarla 180 dakika

Final karşılaşmasının uzatmalara ve penaltılara gitmesi halinde organizasyonun yaklaşık üç saate ulaşabileceği belirtiliyor. Normal şartlarda 90 dakikalık mücadeleye 30 dakikalık devre arası, reklam yayınları ve uzatma dakikaları da eklendiğinde toplam sürenin en az 136 dakikaya çıkması bekleniyor. Uzatma ve penaltılarla birlikte bu sürenin 180 dakikaya yaklaşabileceği ifade ediliyor.

Sahneye çıkacak yıldızlar belli oldu: Madonna, Shakira, BTS ve Bieber

YILDIZLARLA DOLU KADRO

Dev gösterinin yıldızlarla dolu kadrosunda Madonna, Shakira, BTS ve Justin Bieber'ın yanı sıra Burna Boy, Coldplay, Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel yönetimindeki New York Filarmoni ile Simón Bolívar Senfoni Orkestrası müzisyenleri de yer alacak. Staten Island'ın ünlü öğrenci korosu PS22 Korosu da sahneye çıkacak isimler arasında bulunuyor.

Ghetto Kids ve Muppet karakterleri de gösteride yer alacak

Gösteride ayrıca Uganda'nın Ghetto Kids dans grubu, Irak doğumlu Avustralyalı şarkıcı Emmanuel Kelly ile Kermit Kurbağa ve Bayan Domuzcuk gibi sevilen Muppet karakterleri de izleyici karşısına çıkacak. Shakira ve Burna Boy'un turnuvanın resmi marşı "Dai Dai" şarkısını seslendirmesi beklenirken, gösterinin kreatif direktörlüğünü ise Coldplay'in solisti Chris Martin üstleniyor.

100 milyon dolarlık hedef: Çocukların eğitimine destek kampanyası

100 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ KAMPANYASI

Bu özel organizasyon aynı zamanda FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'na destek amacı da taşıyor. Dünya genelinde çocukların eğitime ve gençlik futboluna erişimini artırmayı hedefleyen fon için 100 milyon dolar bağış toplanması planlanıyor.

2 milyar izleyici bekleyen FIFA’da yeni dönem başlıyor

FIFA, Dünya Kupası finalini dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişinin izlemesini beklerken, tarihte ilk kez gerçekleştirilecek devre arası gösterisinin futbolun geleceğinde yeni bir dönemin başlangıcı olup olmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin