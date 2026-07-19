Dünya Kupası finalinde bir ilk! Devre arasında Justin Bieber, Shakira, BTS ve Madonna sahne alacak

YENİ KARAR TARTIŞMA YARATTI

Ancak FIFA'nın aldığı karar futbol kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle sosyal medyada birçok futbolsever, oyuncuların yaklaşık 30 dakikalık arada tamamen soğuyacağını ve bunun hem maçın temposunu hem de sakatlık riskini olumsuz etkileyebileceğini savundu. Reklam yayınları ve etkinliklerle birlikte organizasyonun süresinin daha da uzayacağı değerlendirmeleri yapıldı.