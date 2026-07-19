Dünya Kupası finalinde bir ilk! Devre arasında Justin Bieber, Shakira, BTS ve Madonna sahne alacak
2026 FIFA Dünya Kupası finali, futbol tarihine geçecek bir ilke hazırlanıyor. FIFA, final karşılaşmasında ilk kez Super Bowl tarzı dev bir devre arası gösterisine imza atacak. Madonna, Shakira, BTS ve Justin Bieber'ın da sahne alacağı konser nedeniyle devre arasının 30 dakikaya kadar uzaması beklenirken, karar sosyal medyada tartışma yarattı.
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