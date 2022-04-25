KOÇ
Tatil gerçekten size iyi gelecek ve kendinizi verimli hissedeceksiniz. Kalbinizden geçecek niyetleri gerçekleştirmek için kendinize zaman tanıyın.
BOĞA
Bugünlerde olaylara bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşın. Özellikle işinizde bugünlerde çok fazla detaylarla haşır neşir olmamanızda fayda var.
İKİZLER
Günün en şanslı burcu sizsiniz. Yeni bir partnerle tanışmak, onunla mutlu ve heyecan verici yeni deneyimler yaşamak için oldukça uygun bir gün.
YENGEÇ
Elinize yüklü miktarda para geçebilir, tazminat davalarınız sonuçlanabilir, yeni bir iş kurabilir ya da yeni gelir kapılarını keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.
ASLAN
Aşk ilişkilerinde de olaylar tam istediğiniz gibi gelişecek.
Gün sonunda partnerinizin aşkı ile romantik anlar geçireceksiniz.
BAŞAK
Bu aralar dinlenerek eğlenin, sonrasında öğrenin. Sonuca değil sürecin vereceği zevke odaklanmak sizi hayatta gerçekten başarılı yapar.
TERAZİ
Bugün maddiyatla alakalı oldukça şanslı bir gündesiniz.
Duygularınızı ifade ederken sakin bir tavır takının ve olayları yanlış anlamış olmadığınızdan emin olun.
AKREP
Son günlerde lider ve bütüncül özelliklerinizi ön plana çıkartarak kendinizi ve hedeflerinizi ortaya koyun. Bu üstlerinizin de hoşuna gidecektir.
YAY
Hayatınızın her alanından keyif alacağınız bir gündesiniz.
Her şartta somut olarak maddiyatınızda artış gözlemeyebileceğiniz bir dönemdesiniz.
OĞLAK
Hayatın hep güzel yönlerini görme fırsatı yakalayacak, bundan da mutluluk duyacaksınız.
Partnerinizin sevgisine ve kendi sezgilerinize güvenmeyi ön planda tutun.
KOVA
Aşk hayatınızla alakalı deneyimleri yaşamınıza çekeceğiniz bir evredesiniz. Dobra ve adil olsanız da bunu nezaketle kombinlemeniz aşk ilişkinize de iyi gelecektir.
BALIK
Bugünlerde aşk ilişkilerinizde gerek kendinizden gerek partnerinizden gelebilecek kıskançlık krizlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.
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KOÇ
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